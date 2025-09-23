szeptember 23., kedd

Szegedi hírek

1 órája

„Semmi közöm az eltűnéséhez és a halálához sem” – felmentették a Koncz Judit meggyilkolásával vádolt férfit

Címkék#ítélet#gyilkosság#Koncz Judit#tárgyalás

Továbbra sincs meg – és valószínűleg már nem is lesz – a szentesi Koncz Judit gyilkosa, ugyanis a Szegedi Ítélőtábla helybenhagyta az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék ítéletét, amely felmentette Dezső Lajos Lászlót az emberölés vádja alól. Az ítélet jogerős.

Imre Péter

A Szegedi Törvényszék tavaly október 22-én Dezső Lajos Lászlót az ellene minősített emberölés bűntette miatt emelt vád alól felmentette, melynek áldozata egykori élettársa, Koncz Judit volt. A döntéssel szemben az ügyészség fellebbezett. Kérésük az előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés megállapítása és fegyházbüntetés kiszabása volt.

Koncz Judit megölésének tárgyalása
Dezső Lajos Lászlót a másodfok is felmentette Koncz Judit megölésének vádja alól. Fotó: Karnok Csaba

Koncz Judit meggyilkolása

Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy 2006. júliusában két ismeretlen személy bement a szentesi nő lakhelyére, megmérgezte a kutyát, majd a házba bejutva akarata ellenére gépkocsival magukkal hurcolták. Kétéves gyermeke is az ingatlanban volt.

A nő teste ismeretlen körülmények között a Tiszába került, viszont azt nem lehetett kétséget kizáróan megállapítani, hogy akkor még élt vagy már halott volt, és azt sem, hogy Dezső Lajos Lászlónak a bűncselekmény kitervelésében és végrehajtásában volt-e bármilyen szerepe. Az akkor még ismeretlen holttestet a Tisza partján egy horgász – közel 1 évvel az eltűnését követően – 2007. július 3-án találta meg. 

A borzalmas történet folytatása, hogy személyazonosságát csak exhumálását követően, a cselekmény után 14 évvel, 2020. június 23-án állapították meg. Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálatok nem tudták megállapítani sem a halál bekövetkezésének pontos okát, sem azt igazolni, hogy azt idegenkezűség okozta. Ezek indokolták a felmentő ítéletet, az ügy kedden másodfokon, a Szegedi Ítélőtáblán folytatódott.

Helybenhagyás

A másodfokú bíróságon röviden ismertették az esetet, az ügyész beszélt a fellebbezésről és annak indoklásáról, az ügyvéd pedig megtartotta védőbeszédjét. Utóbbiban a védő olyan eseteket is megemlített, hogy a tanú nem is találkozhatott a vádlottal, mégis az általa elmondottakat mesélte el, illetve nem volt haragos a viszony Dezső Lajos László és Koncz Judit között, mert közös gyermekük látogatásáról, láthatásáról is megegyeztek és ezért tartották is a kapcsolatot.

– Semmi közöm Koncz Judit eltűnéséhez és a halálához sem – mondta az utolsó szó jogán Dezső Lajos László, aki az eljárás során 50 hónapot töltött börtönben és hármat házi őrizetben. Később úgy kommentálta a helybenhagyó határozatot, hogy a bíróság tette a dolgát, igazságot szolgáltatott. Ezzel már el is árultuk, hogy Nagy Erzsébet bírónő rövid tanácskozás után bejelentette: a Szegedi Ítélőtábla helybenhagyja az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék ítéletét, miszerint Dezső Lajos Lászlót felmentette Koncz Judit meggyilkolásának vádja alól. Ez jogerős, fellebbezésnek helye nincs. 

Ítélet Koncz Judit ügyében

Fotók: Karnok Csaba

Indoklásában elmondta: a vádirat tartalmazott bizonytalan megfogalmazásokat, több tanú szavahihetősége kérdőjeleződött meg – akadt köztük, aki minden alkalommal más-más történetet adott elő –, illetve a Szegedi Törvényszék a felmerülő bizonyítékokat alaposan, jól vizsgálta meg és az összevetéseknél helytálló következtetéseket vont le. Az ítélet teljesen megalapozott.

Soha senki nem tudja meg

– Azt, hogy a sértett hogyan vesztette az életét, valószínűleg soha senki nem tudja meg – zárta mondandóját Nagy Erzsébet. Majd még hozzátette: nem lehetett bizonyítani, hogy ki, kik vitték el az otthonából, és nem lehetett bizonyítani, hogy az eltűnéséhez és a megöléséhez a vádlottnak köze volt vagy köze lenne.

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
