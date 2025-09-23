1 órája
„Semmi közöm az eltűnéséhez és a halálához sem” – felmentették a Koncz Judit meggyilkolásával vádolt férfit
Továbbra sincs meg – és valószínűleg már nem is lesz – a szentesi Koncz Judit gyilkosa, ugyanis a Szegedi Ítélőtábla helybenhagyta az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék ítéletét, amely felmentette Dezső Lajos Lászlót az emberölés vádja alól. Az ítélet jogerős.
A Szegedi Törvényszék tavaly október 22-én Dezső Lajos Lászlót az ellene minősített emberölés bűntette miatt emelt vád alól felmentette, melynek áldozata egykori élettársa, Koncz Judit volt. A döntéssel szemben az ügyészség fellebbezett. Kérésük az előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés megállapítása és fegyházbüntetés kiszabása volt.
Koncz Judit meggyilkolása
Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy 2006. júliusában két ismeretlen személy bement a szentesi nő lakhelyére, megmérgezte a kutyát, majd a házba bejutva akarata ellenére gépkocsival magukkal hurcolták. Kétéves gyermeke is az ingatlanban volt.
A nő teste ismeretlen körülmények között a Tiszába került, viszont azt nem lehetett kétséget kizáróan megállapítani, hogy akkor még élt vagy már halott volt, és azt sem, hogy Dezső Lajos Lászlónak a bűncselekmény kitervelésében és végrehajtásában volt-e bármilyen szerepe. Az akkor még ismeretlen holttestet a Tisza partján egy horgász – közel 1 évvel az eltűnését követően – 2007. július 3-án találta meg.
A borzalmas történet folytatása, hogy személyazonosságát csak exhumálását követően, a cselekmény után 14 évvel, 2020. június 23-án állapították meg. Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálatok nem tudták megállapítani sem a halál bekövetkezésének pontos okát, sem azt igazolni, hogy azt idegenkezűség okozta. Ezek indokolták a felmentő ítéletet, az ügy kedden másodfokon, a Szegedi Ítélőtáblán folytatódott.
Helybenhagyás
A másodfokú bíróságon röviden ismertették az esetet, az ügyész beszélt a fellebbezésről és annak indoklásáról, az ügyvéd pedig megtartotta védőbeszédjét. Utóbbiban a védő olyan eseteket is megemlített, hogy a tanú nem is találkozhatott a vádlottal, mégis az általa elmondottakat mesélte el, illetve nem volt haragos a viszony Dezső Lajos László és Koncz Judit között, mert közös gyermekük látogatásáról, láthatásáról is megegyeztek és ezért tartották is a kapcsolatot.
– Semmi közöm Koncz Judit eltűnéséhez és a halálához sem – mondta az utolsó szó jogán Dezső Lajos László, aki az eljárás során 50 hónapot töltött börtönben és hármat házi őrizetben. Később úgy kommentálta a helybenhagyó határozatot, hogy a bíróság tette a dolgát, igazságot szolgáltatott. Ezzel már el is árultuk, hogy Nagy Erzsébet bírónő rövid tanácskozás után bejelentette: a Szegedi Ítélőtábla helybenhagyja az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék ítéletét, miszerint Dezső Lajos Lászlót felmentette Koncz Judit meggyilkolásának vádja alól. Ez jogerős, fellebbezésnek helye nincs.
Ítélet Koncz Judit ügyébenFotók: Karnok Csaba
Indoklásában elmondta: a vádirat tartalmazott bizonytalan megfogalmazásokat, több tanú szavahihetősége kérdőjeleződött meg – akadt köztük, aki minden alkalommal más-más történetet adott elő –, illetve a Szegedi Törvényszék a felmerülő bizonyítékokat alaposan, jól vizsgálta meg és az összevetéseknél helytálló következtetéseket vont le. Az ítélet teljesen megalapozott.
Soha senki nem tudja meg
– Azt, hogy a sértett hogyan vesztette az életét, valószínűleg soha senki nem tudja meg – zárta mondandóját Nagy Erzsébet. Majd még hozzátette: nem lehetett bizonyítani, hogy ki, kik vitték el az otthonából, és nem lehetett bizonyítani, hogy az eltűnéséhez és a megöléséhez a vádlottnak köze volt vagy köze lenne.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Befejeződött Koncz Judit rejtélyes halálának ügye, felmentették a vádlottat – galériával
Hegesztés vezethetett a szegedi üdülőövezet halálos tüzéhez – galériával
Szegedi hírek
- Durva parkolási vita fajult tettlegességig Szegeden
- Egy apró szegedi étterem nagy diadala: az ország legjobbjai közé került
- Évekig őrizgette telefonján nevelt a lányáról készült intim videót
- Kié lesz az irányítás? Külföldi szakértők keresnek választ a migráció kihívásaira
- 910 kilométer, nyolc nap, végtelen élmény – egy szegedi bringás kalandja a Duna eldugott kanyonjaiban