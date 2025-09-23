Folytatódott Koncz Judit rejtélyes halálának tárgyalása, döntés született a vádlottal kapcsolatban – galériával

Újra bíróság elé állt az a férfi, akit a Szegedi Törvényszék 2024. október 22-én az ellene minősített (előre kitervelten, aljas indokból) emberölés bűntette miatt emelt vád alól felmentette Koncz Judit meggyilkolásának ügyében.

Koncz Judit ügyében tartottak másodfokon tárgyalást. Fotó: Karnok Csaba

Az elsőfokú bíróság döntésével szemben az ügyészség fellebbezett a vádlott terhére, bűnösségének – a váddal egyezően – előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés bűntettében történő megállapítása, fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabása, valamint közügyektől eltiltásra ítélése érdekében.

Koncz Judit halála

A vádirat szerint 2006. július 21-én este 9 óra és másnap reggel 9 óra között egy eddig ismeretlen férfi és nő kulccsal jutott be Koncz Judit – az áldozat –, kislánya és élettársa szentesi otthonába. Mérgezéssel elpusztították a házőrző kutyát, majd erőszakkal, illetve fenyegetéssel gépkocsiba kényszerítették a nőt, miközben kétéves gyermekét egyedül hagyták a házban.

A huszonhat éves Koncz Judit ismeretlen körülmények között a Tiszába került. Holttestét 2007. július 3-án, Baks közelében találták meg. Az azonosításra azonban csak 2020-ban került sor.

Az ügyben hosszú éveken át folyt a nyomozás: 2014-ben az ORFK speciális csoportja vette át az aktákat, egy évvel később pedig a vádlott egykori szórakozóhelyénél is vizsgálódott a rendőrség. A férfit végül 2020. július 26-án rendelte el letartóztatni a Budai Központi Kerületi Bíróság.

A holttesten végzett igazságügyi orvosszakértői vizsgálatok alapján a szakértők nem tudták megállapítani sem a halál bekövetkezésének pontos okát, sem azt igazolni, hogy az idegenkezűség következtében állt volna be.

Az első tárgyalás

A Szegedi Törvényszéken megtartott előkészítő ülésen 2021-ben 11 év fegyházbüntetést kért az ügyészség a férfira, aki fikciónak nevezte a vádiratot, és mindent tagadott. Vallomást azonban tett, amelyben egyenesen azt állította, hogy a fiatal nő nem bűncselekmény áldozata lett.

Egy későbbi tárgyalási napon pedig indítványokkal bombázta a bíróságot és ártatlannak vallotta magát, sőt azt is mondta a Koncz Judit meggyilkolásával vádolt férfi, hogy a fiatal nő öngyilkos lett.