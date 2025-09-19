szeptember 19., péntek

Bemutatók

5 órája

Nemcsak orvosokat, hanem szakszemélyzetet is képeznek a szegedi kongresszuson

Címkék#SZTE Belgyógyászati Klinikája#endoszkópos#kongresszus

Először érkezik Magyarországra az Endoszkópos Ultrahangos Európai Kongresszus. Pénteken és szombaton rendezik meg Szegeden.

Timár Kriszta

Endoszkópos Ultrahangos Európai Kongresszust rendeznek pénteken és szombaton Szegeden. A nemzetközi szakmai találkozó, melyet kétévente szerveznek meg, még sosem járt Magyarországon, így különösen nagy szó, hogy idén a SZTE oktatási épületébe hozták el a szervezők. A rangos eseményen több mint 30 meghívott előadó tart szakmai képzést, ők Európa különböző országaiból, illetve Ázsiából érkeznek.

Hamarosan indul a kongresszus.
Endoszkópos Ultrahangos Európai Kongresszust rendeznek Szegeden. Fotó: Shutterstock

Az endoszkópos ultrahang sokat modernizált a diagnosztikán

A kongresszus elnöke, Czakó László, SZTE Belgyógyászati Klinika gasztroenterológiai centrumának professzora lapunknak elmondta, a középpontban egy olyan eljárás áll, mely viszonylag új az egészségügyi ellátásban. 

– Lényege, hogy az endoszkópot a gyomorba, nyelőcsőbe vezetve részletes képet kapunk a környező szövetekről, így tápcsatorna és hasnyálmirigy daganatot is korai stádiumban fel tudunk ismerni. Az eljárással mintavételre is van lehetőség, sőt terápiás beavatkozásra is. Egy hasnyálmirigy folyadékgyülemet például a segítségével a gyomorba tudunk juttatni, ami hatalmas előrelépés ahhoz képest, hogy korábban ehhez fel kellett tárni a hasüreget – mesélte a professzor.

Előadások, élő bemutatók és gyakorlati oktatás is lesz a kongresszuson

A kongresszust a 150 helyszíni résztvevő mellett további 400 szakember online fogja követni. A két nap során az előadások mellett élő endoszkópos bemutatókat is tartanak. Ezeket a II-es kórházban lévő, nemrégiben modernizált endoszkópos laborból közvetítik. Állati szerveken és műanyag modelleken pedig a fiatalokat is oktatják majd erre az eljárásra. Czakó László hozzátette: a rendezvényen az endoszkópos ultrahangos asszisztensek számára is szerveznek nemzetközi webinárt, vagyis a péntektől szombatig tartó szakmai programon nemcsak orvosokat, de szakszemélyzetet is képeznek.

 

 

