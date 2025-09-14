szeptember 14., vasárnap

Te is termesztheted

3 órája

A növény, amely egyszerre gasztronómiai különlegesség és gyógyító alapanyag

Címkék#export#fűszernövény#gasztronómia

Egyre népszerűbb ez a gyógynövény, amely egyszerre fűszer- és gyógynövény. A koriander hazai termesztése is ígéretes lehet, hiszen a rövid tenyészidő és a növekvő piaci kereslet miatt jó lehetőséget kínál a gazdáknak.

Maszlag Edina

A koriander világszerte keresett alapanyag, amely az ázsiai és latin-amerikai konyha térhódításával itthon is egyre nagyobb figyelmet kap. Megosztó íze miatt nem mindenki kedveli, ám levele és magja a konyhában, a gyógyászatban és az iparban is hasznosítható. Magyarországon a déli és alföldi régiók különösen alkalmasak termesztésére, hiszen jól bírja a száraz, meleg nyarakat, és rövid tenyészideje miatt másodvetésként is beilleszthető a vetésforgóba.

A koriandert nem mindenki kedveli
A koriander világszerte meghódította a konyhákat. Fotó: Shutterstock

Ezért ígéretes a koriander

Az Agroinform szerint a koriander termesztésének több előnye is van: alacsony a műtrágya- és növényvédőszer-igénye, így biogazdálkodásban is jól alkalmazható. A belső kereslet növekedése mellett az export is komoly lehetőséget jelent, különösen az EU piacain. Bár a betakarításkor a magok pergése gondot okozhat, de széleskörű felhasználása még vonzóbbá teszi.

Konyhától a kozmetikumokig

A koriander rendkívül sokoldalúan hasznosítható növény. A konyhában friss levele salátákba kerülhet, magját pedig fűszerként sütikhez, húsokhoz és kolbászokhoz használják. Gyógynövényként emésztést segítő, nyugtató és antibakteriális hatása ismert, iparban illóolaját parfümökben, kozmetikumokban és italokban alkalmazzák. Bizonyos formában még takarmány-kiegészítőként is felhasználható.

 

