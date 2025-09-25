Együttműködés született Szegeden: soha nem látott lehetőségeket kapnak a fiatalok

A fiatalok jövőjéért együttműködési megállapodást kötött a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki és a Természettudományi és Informatikai Kar. A dokumentumokat a hivatal Csongrád termében írták alá az intézményekben elérhető képzések népszerűsítése és a vármegyei gazdasági folyamatok támogatása érdekében.

A fiatalok jövőjéért kötött együttműködés megállapodást az SZTE és a megyei kormányhivatal. A dokumentum aláírásának a pillanata. Fotó: Gémes Sándor

Előzmény

A kormányhivatal és a Szegedi Tudományegyetem között 2024. szeptember 9-én együttműködési keretmegállapodás jött létre azzal a céllal, hogy egy kölcsönös előnyökkel járó, jól működő kapcsolatot alakítsanak ki. Az első kar, amelyikkel külön megállapodást kötöttek az állam- és jogtudományi volt, csütörtökön a mérnöki és az ehhez a képzéshez kapcsolódó természettudományi és informatikai követte.

Fiatalok

Horváth Dezső, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar dékánja rövid beszédében kiemelte, hagyomány, hogy egyetemükön a mérnöki képzés két karos, és az a céljuk, ha valaki Szegeden végez, maradjon a vármegyeszékhelyen, hasznosítsa itt a megszerzett tudást. Ebben a kormányhivatal is segít, mert az országosan szinte egyedülálló Klauzál Programban gyakornoki lehetőséget biztosít az egyetem hallgatóinak, most huszonháromnak, és ebből kettő-kettő képviseli a most szerződött két kart – ezt valamivel később Salgó László főispán említette meg.