Megállapodás

1 órája

Együttműködés született Szegeden: soha nem látott lehetőségeket kapnak a fiatalok

Együttműködési megállapodást kötött csütörtökön a vármegyei kormányhivatal a SZTE két karával. A cél, hogy az itt tanuló fiatalok Szegeden, a megyében maradjanak és versenyképes, sőt versenyelőnyt jelentő tudásra tegyenek szert, amit a hivatalban végzett gyakornoki munka is segít. A megállapodást a kormányhivatal épületében írták alá.

Imre Péter

A fiatalok jövőjéért együttműködési megállapodást kötött a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki és a Természettudományi és Informatikai Kar. A dokumentumokat a hivatal Csongrád termében írták alá az intézményekben elérhető képzések népszerűsítése és a vármegyei gazdasági folyamatok támogatása érdekében.

A fiatalok jövőjéért kötött együttműködés megállapodást az SZTE és a megyei kormányhivatal. A dokumentum aláírásának a pillanata. Fotó: Gémes Sándor

Előzmény

A kormányhivatal és a Szegedi Tudományegyetem között 2024. szeptember 9-én együttműködési keretmegállapodás jött létre azzal a céllal, hogy egy kölcsönös előnyökkel járó, jól működő kapcsolatot alakítsanak ki. Az első kar, amelyikkel külön megállapodást kötöttek az állam- és jogtudományi volt, csütörtökön a mérnöki és az ehhez a képzéshez kapcsolódó természettudományi és informatikai követte.

Fiatalok

Horváth Dezső, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar dékánja rövid beszédében kiemelte, hagyomány, hogy egyetemükön a mérnöki képzés két karos, és az a céljuk, ha valaki Szegeden végez, maradjon a vármegyeszékhelyen, hasznosítsa itt a megszerzett tudást. Ebben a kormányhivatal is segít, mert az országosan szinte egyedülálló Klauzál Programban gyakornoki lehetőséget biztosít az egyetem hallgatóinak, most huszonháromnak, és ebből kettő-kettő képviseli a most szerződött két kart – ezt valamivel később Salgó László főispán említette meg.

Fotók: Gémes Sándor

Sárosi József, a Mérnöki Kar dékánja arról beszélt, hogy ők már korábban elkezdték az alulról építkezést, felvéve, kiépítve a kapcsolatot több mint 150 vállalattal, vállalkozással, s szakközépiskolákkal és gimnáziumokkal, hogy életpálya modellt mutathassanak, „ezzel a megállapodással tető kerülhet az eddig felépített falakra”.

Nagy beruházások érkeznek

Salgó László elmondta, a régióba egyre nagyobb vállalkozások és beruházások érkeznek és a jövő formálásában, mint Szeged legnagyobb munkáltatójára, az SZTE-re – összesen 12 ezer dolgozójuk van, a BYD is „csak” 10 ezres létszámot jelentett be – is nagy szerep vár. Beiskolázásuk régiós, sőt országos. – A munkaerőpiac mozgását is figyeljük, azokra válaszokat adunk, de az sem mellékes, hogy a kormányhivatal dolgozói utánpótlását is biztosíthatjuk – jelentette ki a főispán.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

