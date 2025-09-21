szeptember 21., vasárnap

1 órája

Aranyárban a körte a piacon, botrány a Megasztárban és urbex-kaland Szegeden

Címkék#Csanádpalota#haláleset#Szeged#ünnep

Hírek a hét utolsó napjáról: botrány tört ki egy szegedi autogramgyűjtő miatt a Megasztárban, népszerű a körte a Mars téri piacon és ritka pávapár bukkant fel a mórahalmi vásárban.

Delmagyar.hu

Összeszedtük a nap legfontosabb híreit. Mutatjuk mi történt vasárnap Szegeden és a környező településeken. 

körte
Aranyárban kínált körte a szegedi Mars téri piacon – a vásárlók így is szívesen viszik az őszi gyümölcsöt. Fotó: Gémes Sándor

Aranyárban mérik, mégis viszik: a körte a Mars téri piac sztárja

Beköszöntött az ősz, a reggelek már csípősek, de a Mars téri piac élettel teli, ahogy mindig. A standokon színes kavalkádban sorakoznak a szezon gyümölcsei, de van valami, ami most különösen nagy sláger: a körte.

Botrány a Megasztárban: szegedi autogramgyűjtő borította ki a zsűrit, Curtis lehülyézte, Tóth Gabi megijedt

A szegedi autogrammgyűjtő, Vincze Gábor tűnt fel a TV2 tehetségkutatójában szombat este. A Megasztár válogatót arra használta, hogy begyűjtsön néhány újabb aláírást, de közben ki is borította a zsűrit.

Bangó Margit dedikált bakelitje is felbukkant a Mars téri használtcikk-börzén

Neked kacat, másnak kincs! A Mars téri használtcikk-börzén megunt, de még használható tárgyak és eszközök cseréltek gazdát. Megnéztük, milyen kincsek lapultak az eladók portékái között.

Nem mindennapi látvány: ritka pávapár bukkant fel a mórahalmi vásáron

Újabb vasárnap, mégis a már jól megszokott vásárhangulat fogadta a látogatókat. Ezúttal a mórahalmi vásárban néztünk körül, milyen izgalmas vásárfiák után kutathatunk.

Díszpolgári címmel, könnyekkel és ünnepi műsorral emlékezetes lett a városnap – ilyen, amikor mindenki együtt ünnepel

Fotókiállítással, ünnepi testületi üléssel, díszpolgári cím átadásával és – többek között – helyi művészeti csoportok fellépésével ünnepelt szombaton Csanádpalota. A vármegye legkisebb városa bő tizenöt esztendeje mondott búcsút a falusi létnek, azóta tartanak itt városnapot.

Mezítlábas emlékek: Apró Ferenc elmesélte, milyen volt a diákélet a háború utáni Szegeden

A világháború utáni Szeged általános iskoláinak világa elevenedik meg különleges podcastunkban. Apró Ferenc várostörténész saját kisdiák-emlékeinek megosztásával röpít vissza bennünket egészen az 1940-es, ’50-es évek fordulójára. Amikor a Dugonics téren még konflisok parkoltak, volt diák, aki mezítláb járt iskolába, a kályhába szén kellett, a tízórai pedig sokszor megosztott kenyér volt.

Hátborzongató urbex-kaland a belvárostól karnyújtásnyira: bejártuk a rejtett szellemvárost

Szeged szívétől mindössze karnyújtásnyira egy teljesen elfeledett világ, igazi urbex-kincs rejtőzik. A Tisza pályaudvar mára szellemvárossá vált: omladozó épületek, kiégett falak, szeméttenger és kísérteties csönd fogadja az arra járókat. Néhány rejtélyes tárgy mégis arról árulkodik, hogy a kihalt épületek mégsem teljesen elhagyatottak.

 

