Orbán Viktor kötcsei üzenete: stratégiai irányok a jövőre
A hétvégén rendezik meg a kötcsei polgári pikniket, ahol Orbán Viktor miniszterelnök délután mond beszédet. Magyar Péter és pártja is akciót hirdetett a településre, provokációra készülnek. Tudósításunkból élőben tájékozódhat a történtekről!
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: MTI
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
A somogyi településen tartják vasárnap a polgári pikniket, amelyet 2004 óta rendeznek meg. Minden évben Orbán Viktor miniszterelnök itt elhangzott beszéde nyitja meg a politikai szezont. Az idei esemény különlegessége, hogy a helyzetértékelést első alkalommal élőben közvetítik a közösségi médiában is.
A kormányfő várhatóan a 2026-os választásokra való felkészülést, az Európai Unió jövőjét, a háború következményeit és a gazdasági kihívásokat helyezi középpontba. A kötcsei beszédek mindig stratégiai jelentőséggel bírnak, most is iránymutatást adnak majd az előttünk álló időszakra.
Orbán Viktor üzenetet küldött
Orbán Viktor miniszterelnök is üzent Kötcséről:
Érkeznek a résztvevők
A kötcsei polgári piknik meghívottjai folyamatosan érkeznek, a Sonline.hu képes beszámolóját itt találja.
Patrióta-élő Kötcséről
Idén több felületen is élőben lehet követni a kötcsei polgári pikniket. Orbán Viktor miniszterelnök beszédét a Hír TV élőbn közvetíti. A helyszínre tart a Patrióta stábja is, ők egész nap élő közvetítéssel érkeznek Kötcséről.
Jótékonysági alkalom is
A kötcsei esemény nemcsak politikai évadnyitó, hanem jótékonysági alkalom is lesz, amelyet vasárnap délután élőben lehet követni.
Botrányok közepette hívta híveit Kötcsére Magyar Péter
A Tisza Párt elnöke vasárnapra szervezett találkozót Kötcsére, éppen arra a napra, amikor Orbán Viktor évadnyitó beszédet tart a polgári pikniken. A Tisza eközben kellemetlen helyzetbe került, miután kiderült: többkulcsos adóemelést terveznek. Tarr Zoltán alelnök maga is elszólta magát erről, amikor arról beszélt, csak választási győzelem után lehet nyíltan kommunikálni a tervekről.
A botrány miatt csökkent a Tisza Párt támogatottsága, miközben a kormánypártok erősödnek. A kötcsei esemény idején a rendőrség és a TEK biztonsági intézkedésekkel készül: útlezárásokkal, ellenőrzésekkel védik a települést.