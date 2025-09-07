Orbán Viktor kötcsei üzenete: stratégiai irányok a jövőre

A Tisza Párt elnöke vasárnapra szervezett találkozót Kötcsére, éppen arra a napra, amikor Orbán Viktor évadnyitó beszédet tart a polgári pikniken. A Tisza eközben kellemetlen helyzetbe került, miután kiderült: többkulcsos adóemelést terveznek. Tarr Zoltán alelnök maga is elszólta magát erről, amikor arról beszélt, csak választási győzelem után lehet nyíltan kommunikálni a tervekről.

A botrány miatt csökkent a Tisza Párt támogatottsága, miközben a kormánypártok erősödnek. A kötcsei esemény idején a rendőrség és a TEK biztonsági intézkedésekkel készül: útlezárásokkal, ellenőrzésekkel védik a települést.