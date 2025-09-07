szeptember 7., vasárnap

1 órája

Orbán Viktor Kötcsén: élőben a szezonnyitó beszéd – videó

Címkék#kötcsei piknik#Orbán Viktor#beszéd

Élőben követheti Orbán Viktor miniszterelnök kötcsei pikniken elmondott beszédét.

Delmagyar.hu

Vasárnap ismét Kötcse lesz a magyar közélet központja, hiszen a Polgári Pikniken Orbán Viktor mondja el szezonnyitó beszédét. Most először nemcsak a helyszínen jelenlévők hallhatják, hanem az egész ország élő közvetítésben követheti a szavait. A fő téma a 2026-os választás, amelyhez már elkészült a „győzelmi terv”. A korábbi évek kötcsei piknikjei is komoly politikai üzeneteket hoztak: 2009-ben a centrális erőtér elmélete, 2021-ben a stabilitás hangsúlyozása, 2024-ben a gazdasági semlegesség állt középpontban. A mostani beszéd tehát egy sorozat újabb meghatározó állomása.

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Kakaskodás és hangoskodás

Hangsúlyozta: kormányzati oldalon mindig teljesítették ígéreteiket, ebből született a sorozatos választási győzelem. 2026-ban szerinte megint az lesz a döntő, kiben bíznak az emberek. A Tisza Pártot bírálva úgy fogalmazott: ők nyíltan vállalták, hogy mást tennének hatalomban, mint amit most mondanak. „Ezért ezüst tálcán kínálták fel a fejüket” – mondta Orbán. Magyar Péter politikáját „kiskakas-politikának” nevezte, amely szerinte csak kakaskodás és hangoskodás, de valódi erő nincs mögötte.

Elkezdődött a beszéd

Elkezdődött Orbán Viktor beszéde, melynek elején a miniszterelnök egyebek mellett arról beszélt, hogy a piknik megnyitása a nyilvánosság felé az ellenfeleik miatt vált szükségessé, ezért most kevesebb csipkelődést és kiszólást tartalmaz majd a beszéde. Hangsúlyozta: a nyíltság azért lényeges, hogy világossá váljon, jó szándék vezérli őket.

A miniszterelnök is készül
Politikai évadnyitó a Hír TV élőjében
Kezdődik
