Orbán Viktor Kötcsén: élőben a szezonnyitó beszéd – videó

Vasárnap ismét Kötcse lesz a magyar közélet központja, hiszen a Polgári Pikniken Orbán Viktor mondja el szezonnyitó beszédét. Most először nemcsak a helyszínen jelenlévők hallhatják, hanem az egész ország élő közvetítésben követheti a szavait. A fő téma a 2026-os választás, amelyhez már elkészült a „győzelmi terv”. A korábbi évek kötcsei piknikjei is komoly politikai üzeneteket hoztak: 2009-ben a centrális erőtér elmélete, 2021-ben a stabilitás hangsúlyozása, 2024-ben a gazdasági semlegesség állt középpontban. A mostani beszéd tehát egy sorozat újabb meghatározó állomása.