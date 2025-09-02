Újra tisztára súroltak egy szegedi játszóteret a Bábszínház színészei – galériával, videóval

Kedd reggel kivételesen nem bábot, hanem kesztyűt és seprűt ragadott a Kövér Béla Bábszínház társulata. Szegeden már hagyomány, hogy a társulat összes tagja nemcsak a színfalak mögött gondoskodik a gyermekek jólétéről. Az idei évadnyitó előtt immár hatodik alkalommal, a bábszínészek és az ott dolgozók reggel nyolckor összegyűltek, hogy közösen megtisztítsák a Roosevelt téri játszóteret.

A Kövér Béla Bábszínház elköteleződik a környezettudatosság mellett. Fotó: Gémes Sándor

Játszóteret takarított a Kövér Béla Bábszínház társulata

– Ez valójában egy gesztus és egy rituálé. Minden évad kezdete előtt megtisztítunk egy kiválasztott szegedi játszóteret. Ahogy letakarítjuk a játékokat, úgy indulunk mi is tiszta lappal – nyilatkozta lapunknak Schneider Jankó művészeti igazgató. Hozzátette, hogy a bábszínház egyik legfontosabb hívószava a játékosság, és ezzel a gesztussal szeretnék jelezni a gyerekek felé, hogy értük vannak és értük dolgoznak.

A kezdeményezésnek mára erős közösségi háttere és támogatottsága lett. A szegedi szülők és gyermekek szavazhatják meg, hogy az adott évadban melyik játszótér tisztuljon meg. Ezt követi egy délelőtt, amikor a társulat tagjai sepregetnek, padokat mosnak, szemetet és cigarettacsikkeket szednek össze. Arra a kérdésre, hogy marad-e még játszótér, mosolyogva azt felelték: ha elfogynak, majd ők építenek egyet.