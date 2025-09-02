44 perce
Újra tisztára súroltak egy szegedi játszóteret a Bábszínház színészei – galériával, videóval
Környezettudatos gesztus. Kesztyűvel és seprűvel indította az évadot a Kövér Béla Bábszínház. Immár hatodik alkalommal tisztítottak meg egy szegedi játszóteret, ezzel is jelezve, hogy a társulat nemcsak a színpadon, hanem a város közösségi terein is a gyerekekért dolgozik.
Kedd reggel kivételesen nem bábot, hanem kesztyűt és seprűt ragadott a Kövér Béla Bábszínház társulata. Szegeden már hagyomány, hogy a társulat összes tagja nemcsak a színfalak mögött gondoskodik a gyermekek jólétéről. Az idei évadnyitó előtt immár hatodik alkalommal, a bábszínészek és az ott dolgozók reggel nyolckor összegyűltek, hogy közösen megtisztítsák a Roosevelt téri játszóteret.
Játszóteret takarított a Kövér Béla Bábszínház társulata
– Ez valójában egy gesztus és egy rituálé. Minden évad kezdete előtt megtisztítunk egy kiválasztott szegedi játszóteret. Ahogy letakarítjuk a játékokat, úgy indulunk mi is tiszta lappal – nyilatkozta lapunknak Schneider Jankó művészeti igazgató. Hozzátette, hogy a bábszínház egyik legfontosabb hívószava a játékosság, és ezzel a gesztussal szeretnék jelezni a gyerekek felé, hogy értük vannak és értük dolgoznak.
A kezdeményezésnek mára erős közösségi háttere és támogatottsága lett. A szegedi szülők és gyermekek szavazhatják meg, hogy az adott évadban melyik játszótér tisztuljon meg. Ezt követi egy délelőtt, amikor a társulat tagjai sepregetnek, padokat mosnak, szemetet és cigarettacsikkeket szednek össze. Arra a kérdésre, hogy marad-e még játszótér, mosolyogva azt felelték: ha elfogynak, majd ők építenek egyet.
Játszóteret takarított a Kövér Béla Bábszínház társulataFotók: Gémes Sándor
Nem csak takarítanak
Mint ahogyan azt Kiss Ágnes igazgatótól megtudtuk, a bábszínház környezettudatos szemlélete még nem merül ki ebben az akcióban. Minden új bemutató után elültetnek egy facsemetét, a város kiemelt helyszíneire, vagy az óvodák és iskolák udvaraira, a gyermekek bevonásával. Volt már arra is példa, hogy fecskefészkeket telepítettek az épületekre, itatókat helyeztek ki a madaraknak, de folyamatosan szelektíven gyűjtik és újrahasznosítják a régi díszleteket, kerékpárral járnak dolgozni, és hamarosan a hivatalos dokumentumaikat is környezetkímélő betűtípussal nyomtatják – tudtuk meg az igazgatótól. A környezetvédelem a saját rendezvényeiken is kiemelt szerepet kap. A SZINkópé fesztiválon például nincs műanyag palackos cukros üdítő, de van helyette vízzel teli kulacs.
– Egy kulturális intézménynek kutya kötelessége társadalmi ügyek mellé állni. A környezetvédelem az egyik legégetőbb kérdés a világon, és nem lehet elvitatni az egyén felelősségét sem. Amennyire mi tudunk, beleállunk, és ezt képviseljük – mesélte Kiss Ágnes.
A Kövér Béla Bábszínház számára az évadnyitó nemcsak ünnep, hanem egy szimbolikus újrakezdés is: tiszta játszóterekkel, tiszta lappal és elköteleződéssel vágnak bele az újabb játékos kalandba.
