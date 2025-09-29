Milliárdos tételekről és díjakról is határoznak a sorsdöntő közgyűlésen

Ünnepi közgyűléssel kezdődik szeptember 30-án 9 órakor a tanácskozás, ahol díszdiplomákat adnak át idős, jubiláló pedagógusoknak.

A vásárhelyi közgyűlésnek sok munkája lesz kedden. Archív Fotó: Török János

A közgyűlésen módosítják az iskolavédőnői körzeteket

A vásárhelyi közgyűlés nyílt ülésen 15, zárt ajtók mögött pedig 4 napirendet tárgyal.

Tájékoztató hangzik el a folyamatban lévő beruházásokról, módosítják a megyei jogú város 2025-ös költségvetését és az iskolavédőnői körzeteket is, valamint létrehoznak egy új körzetet. Ugyancsak módosítják a települési támogatásokról szóló városi rendeletet.

A város saját halottjának tekinti

A közgyűlés tagjai döntést hoznak néhai Szabó Zsolt rendőr alezredes temetési költségeinek finanszírozásáról és a családja részére közérdekű felajánlás lehetővé tételéről.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere indítványozására napirendre kerül a Versenyképes Járások Program is. Hódmezővásárhely alkotmányjogi panasz benyújtásáról dönt majd, amit a polgármestert támogató 10 képviselő minden bizonnyal el is fogad.

Szó esik a civil szervezetek pályázati elszámolásáról.

Kilépnek a szövetségből

Vásárhely a kilépését tervezi a Tudományos és Technológiai Parkok Szövetségéből. Az okok kiderülnek a keddi közgyűlésen, és az is, hogy a közgyűlési többség jóváhagyja-e ezt.

Zárt ülésen derül ki, kik lesznek a 71. Őszi Tárlat díjazottjai. A képviselőknek arról is dönteniük kell, hogy hozzájárulnak-e egy, a Minőségi Otthoncsere Programban támogatott ingatlan eladásához.