szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

19°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

2 órája

Megrémültek a falubeliek: közlekedési táblát vett ki és randalírozott egy helyi férfi

Címkék#Szegedi Járási Ügyészség#vád#tábla

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki egy vármegyebeli településen randalírozott.

Delmagyar.hu

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki a nyáron ittasan randalírozott egy megyei település központjában.

Közlekedési táblát vett ki
Közlekedési táblát vett ki és egy kukát is megrugdosott. Fotó: Magyarország Ügyészsége

Közlekedési táblát vett ki

A vádirat szerint júliusban a falu főutcáján a férfi kihúzott a földből egy közlekedési táblát, majd a járdára dobta, később egy köztéri fémszemetest is megrugdosott. Magatartása riadalmat és megbotránkozást keltett a környéken.

Az ügyészség garázdaság vétségével vádolja a férfit, ügyében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni. A nyomozók a helyszíni szemle során képfelvételeket is készítettek a kidöntött tábláról és a rajta végzett nyomkutatásról.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu