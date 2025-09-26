Megrémültek a falubeliek: közlekedési táblát vett ki és randalírozott egy helyi férfi

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki a nyáron ittasan randalírozott egy megyei település központjában.

Közlekedési táblát vett ki és egy kukát is megrugdosott. Fotó: Magyarország Ügyészsége

Közlekedési táblát vett ki

A vádirat szerint júliusban a falu főutcáján a férfi kihúzott a földből egy közlekedési táblát, majd a járdára dobta, később egy köztéri fémszemetest is megrugdosott. Magatartása riadalmat és megbotránkozást keltett a környéken.

Az ügyészség garázdaság vétségével vádolja a férfit, ügyében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni. A nyomozók a helyszíni szemle során képfelvételeket is készítettek a kidöntött tábláról és a rajta végzett nyomkutatásról.