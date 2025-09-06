szeptember 6., szombat

16 perce

Az életed is múlhat rajta, ha ezt az egyszerű feladványt nem tudod

Címkék#kresz teszt#szabály#villamos#motorkerékpár#sofőr

A közlekedés sokszor egyszerűnek tűnik, de a tapasztalatlan sofőrök könnyen hibázhatnak. Egy új KRESZ-tesztben most megtudhatod, ki haladhat elsőként egy egyenrangú kereszteződésben.

Delmagyar.hu

Sok közlekedési helyzet egyszerűnek tűnik, ám a kevésbé tapasztalt sofőrök könnyen hibázhatnak, ha nem ismerik kellőképpen a KRESZ szabályait. Új tesztünkben villamos, motorkerékpár és autó érkezik egyenrangú kereszteződésbe – vajon tudod, kié az elsőbbség? Új hét, új KRESZ-teszt, amivel próbára teheted magadat.

KRESZ-teszt
KRESZ-teszt: mi lehet a helyes sorrend? Forrás: kresztanulasotthon.hu

Csongrád-Csanádban több településen is, Szegeden és Hódmezővásárhelyen is van villamos, ezért fontos tudni a szabályokat, de ami ennél is fontosabb, hogy alkalmazni is tudjuk. A jobbkéz-szabály alapvető, ugyanakkor a villamosokra több kivétel vonatkozik: körforgalomban, útszűkületnél vagy egyenrangú kereszteződésben is előnyt élveznek, így különösen figyelni kell rájuk a balesetek elkerülése érdekében.

Te tudod, hogy milyen sorrendben haladhatnak át a járművek?

A helyes megoldást a baon.hu-n találod ide kattintva.

További KRESZ-tesztek a Délmagyaron

Tegyél próbát más KRESZ-tesztjeinkkel is, és bővítsd közlekedési ismereteidet, így mindig tudni fogod, hogy mit kell cselekedned egy váratlan helyzetben.

 

