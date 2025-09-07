Szegedi garázs áráért egyiptomi ingatlan – ezen a héten bármi megtörténhetett

Szeptembertől már nem csak a végzősök, hanem minden középiskolás tanuló részt vehet az ingyenes KRESZ vizsgán.

Szeptembertől minden középiskolás diák előtt megnyílik az út az ingyenes KRESZ vizsga felé. Fotó: Vajda

KRESZ vizsga: óriási könnyítés a jogsisoknak: szeptembertől minden megváltozik

A kormány tavaly indította el az ingyen jogsi programot, amelynek keretében a KRÉTA rendszerben lehet jelentkezni a KRESZ- és egészségügyi tanfolyamokra, míg a gyakorlati képzést a honvédség szervezi pilot jelleggel. Jász-Nagykun-Szolnok megyében eddig 231 diák kezdte meg a gyakorlati képzést, közülük 37-en már forgalmi vizsgára is jelentkeztek.

