Szegedi garázs áráért egyiptomi ingatlan – ezen a héten bármi megtörténhetett

Címkék#egyiptomi#ingyen#garázs ár#kresz vizsga#program#árak

Összegyűjtöttük a hét legfontosabb híreit és információit. A KRESZ vizsga ingyenesen már nem csak a végzősöknek.

Delmagyar.hu

Szeptembertől már nem csak a végzősök, hanem minden középiskolás tanuló részt vehet az ingyenes KRESZ vizsgán.

KRESZ vizsga
Szeptembertől minden középiskolás diák előtt megnyílik az út az ingyenes KRESZ vizsga felé. Fotó: Vajda 

KRESZ vizsga: óriási könnyítés a jogsisoknak: szeptembertől minden megváltozik

A kormány tavaly indította el az ingyen jogsi programot, amelynek keretében a KRÉTA rendszerben lehet jelentkezni a KRESZ- és egészségügyi tanfolyamokra, míg a gyakorlati képzést a honvédség szervezi pilot jelleggel. Jász-Nagykun-Szolnok megyében eddig 231 diák kezdte meg a gyakorlati képzést, közülük 37-en már forgalmi vizsgára is jelentkeztek. 

Nem hittünk a szemünknek: ennyibe kerül egy tengerparti lakás Egyiptomban

Először a szerkesztőségben többen el sem akarták hinni, de igaz: egy jobb szegedi garázs áráért tengerparti lakást lehet venni. A 45 négyzetméteres egyiptomi ingatlan ára mindössze 14,9 millió forint, és 50 méterre található a tengertől. Az albérlet és a cigi is olcsó, ezt egy Kairóban élő haditudósító kollégától tudjuk.

A BYDD után máris itt a következő nagyágyú – ez felforgatja az autópiacot

Alighogy a klasszikus márkák parádéjának nevezhető „RS Event – the Cream II” mustra bezárta kapuit az MVM Dome-ban, nyomban színre léptek a feltörekvő kínai autómárkák képviselői is Magyarországon. A szegedi BYD-val is versenyre kelő Seres Group a SERES 3-at mutatta be. A Chery Automobile a magyar piacra lépését nagyszabású partin ünnepelte, ahol két újdonságot (Tiggo 7, Tiggo 8) is lelepleztek.

Igazi szenzáció Makó határában, a parlagi sasok olyat tettek, amire ritkán van példa

A hatalmas ragadozó madarak egy-két fiókát szoktak nevelni, a négy ritkaságnak számít. A Körös-Maros Nemzeti Park makói tájegységében egy pár parlagi sas fészkénél idén nyáron ezt figyelték meg a szakemberek – időközben mind a négy fiatal madár ki is repült.

13 millióért tóparti ház, 4,8 millióért kockaház – itt találod a legjobb vételeket Mindszenten, Csanádpalotán és Sándorfalván

Végére értünk a legolcsóbb ingatlanokat kereső sorozatunknak. Három város, Csanádpalota, Mindszent és Sándorfalva maradt még, összesen hetvenkét ajánlattal az Ingatlanbazár oldalain, amit ezúttal is segítségül hívtunk a kereséshez.

 

