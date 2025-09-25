szeptember 25., csütörtök

400 program

Rímbörtön, űrutazó muslicák, fogkefe-párbaj és vadgasztro – ez nem sci-fi, hanem az SZTE Múzeumok Éjszakája

Címkék#SZTE Kutatók Éjszakája#Kutatók Éjszakája#ingyenes programok#tudomány#Szegedi Tudományegyetem

Rímbörtön, vadgasztro és boncolási bemutató? A Kutatók Éjszakája alkalmából a Szegedi Tudományegyetem legtitkosabb zugait is kitárja a látogatók előtt, legyen az labor, intézet, anatómiai múzeum vagy éppen egy boncterem. Az SZTE több mint 400 programja minden érzékszervre hat, sőt, némelyik erős idegzetet kíván.

Koós Kata

Szeptember utolsó hétvégéjén a Szegedi Tudományegyetem több mint négyszáz programot kínál a különböző karain, intézeteiben és laborjaiban az SZTE Kutatók Éjszakája keretében. Az egyetem célja megmutatni, hogy a tudomány élő, tapintható, sokszor finom, még többször játékos, rengeteg izgalmat és érdekességet rejtő kaland, legyen szó bármely tudományterületről. A legtöbb ingyenes program pénteken este lesz, némelyik közülük regisztrációköteles, amit itt tehetnek meg az érdeklődők.

Szent-Györgyi Albert szobra Szegeden a Kutatók Éjszakája rendezvényén.
A Szegedi Tudományegyetem minden kara felbolydul, és megnyitja kapuit a nagyközönség előtt a Kutatók Éjszakáján. Illusztráció: DM

Rímbörtön és öregségi szimulátor: testközelbe hozza a tudományt a Kutatók Éjszakája

A BTK Magyar Irodalmi Tanszéke például egy „Rímbörtön” nevű különleges szabadulószobába várja az irodalom rajongóit, ahol a kijutáshoz rímeket, verssorokat és verslábakat kell megfejteni. A történelem rajongói számára az ókori Kelet és Walt Disney világának különös kapcsolata tárul fel, ahol Mulan és a Kis hableány is új megvilágításba kerül.

A fiatalok saját bőrükön tapasztalhatják meg az öregedés hatásait, ha kipróbálják az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Ápolási Tanszékének öregségi szimulátorát. A pszichológia iránt érdeklődők pedig szabadon tehetnek fel bármilyen kérdést a lelkek szakembereinek a Kérdezd a pszichológust! programon. A Természettudományi és Informatikai Kar Biológiai Intézetében az űrutazó muslicák kalandjait ismerheti meg a közönség, amelyek a HUNOR magyar űrhajós program keretében megjárták a Nemzetközi Űrállomás fedélzetét. 

A gasztronómia sem marad ki a kínálatból: a Mezőgazdasági Kar Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézetének Vadgasztro programján vadhúsból készült ételeket lehet kóstolni, miközben szakemberek mesélnek majd az előírásokról, higiéniai szempontokról és vadfeldolgozásról. A Mérnöki Kar MK Élelmiszermérnöki Intézetének Dorongfánk című programján pedig a kürtőskalács készítés rejtelmeibe avatják be a résztvevőket. 

Tudomány pengeélen: a varrás és a boncolás erős idegzetűeknek ajánlott

Az SZTE Fogorvostudományi Karán látványos párbajon dől el, hogy az elektromos vagy a kézi fogkefe a hatékonyabb, de a vállalkozó kedvűek sebvarrási technikákat is kipróbálhatnak szilikon modelleken. 

A Gellért Albert Anatómiai Múzeum tárlatvezetései minden évben érdeklődők sokaságát vonzzák. Idén azonban egy másik programban is valódi humán preparátumokkal dolgozhatnak a résztvevők: a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Csipeszt a kézbe! elnevezésű, a bőrmegnyitástól az idegekig hatoló, vélhetően csak erős idegzetű látogatóknak ajánlott programjának helyszíne egy boncterem, korhatára pedig 17 év. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

