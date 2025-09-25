48 perce
Rímbörtön, űrutazó muslicák, fogkefe-párbaj és vadgasztro – ez nem sci-fi, hanem az SZTE Kutatók Éjszakája
Rímbörtön, vadgasztro és boncolási bemutató? A Kutatók Éjszakája alkalmából a Szegedi Tudományegyetem legtitkosabb zugait is kitárja a látogatók előtt, legyen az labor, intézet, anatómiai múzeum vagy éppen egy boncterem. Az SZTE több mint 400 programja minden érzékszervre hat, sőt, némelyik erős idegzetet kíván.
Szeptember utolsó hétvégéjén a Szegedi Tudományegyetem több mint négyszáz programot kínál a különböző karain, intézeteiben és laborjaiban az SZTE Kutatók Éjszakája keretében. Az egyetem célja megmutatni, hogy a tudomány élő, tapintható, sokszor finom, még többször játékos, rengeteg izgalmat és érdekességet rejtő kaland, legyen szó bármely tudományterületről. A legtöbb ingyenes program pénteken este lesz, némelyik közülük regisztrációköteles, amit itt tehetnek meg az érdeklődők.
Rímbörtön és öregségi szimulátor: testközelbe hozza a tudományt a Kutatók Éjszakája
A BTK Magyar Irodalmi Tanszéke például egy „Rímbörtön” nevű különleges szabadulószobába várja az irodalom rajongóit, ahol a kijutáshoz rímeket, verssorokat és verslábakat kell megfejteni. A történelem rajongói számára az ókori Kelet és Walt Disney világának különös kapcsolata tárul fel, ahol Mulan és a Kis hableány is új megvilágításba kerül.
A fiatalok saját bőrükön tapasztalhatják meg az öregedés hatásait, ha kipróbálják az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Ápolási Tanszékének öregségi szimulátorát. A pszichológia iránt érdeklődők pedig szabadon tehetnek fel bármilyen kérdést a lelkek szakembereinek a Kérdezd a pszichológust! programon. A Természettudományi és Informatikai Kar Biológiai Intézetében az űrutazó muslicák kalandjait ismerheti meg a közönség, amelyek a HUNOR magyar űrhajós program keretében megjárták a Nemzetközi Űrállomás fedélzetét.
A gasztronómia sem marad ki a kínálatból: a Mezőgazdasági Kar Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézetének Vadgasztro programján vadhúsból készült ételeket lehet kóstolni, miközben szakemberek mesélnek majd az előírásokról, higiéniai szempontokról és vadfeldolgozásról. A Mérnöki Kar MK Élelmiszermérnöki Intézetének Dorongfánk című programján pedig a kürtőskalács készítés rejtelmeibe avatják be a résztvevőket.
Tudomány pengeélen: a varrás és a boncolás erős idegzetűeknek ajánlott
Az SZTE Fogorvostudományi Karán látványos párbajon dől el, hogy az elektromos vagy a kézi fogkefe a hatékonyabb, de a vállalkozó kedvűek sebvarrási technikákat is kipróbálhatnak szilikon modelleken.
A Gellért Albert Anatómiai Múzeum tárlatvezetései minden évben érdeklődők sokaságát vonzzák. Idén azonban egy másik programban is valódi humán preparátumokkal dolgozhatnak a résztvevők: a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Csipeszt a kézbe! elnevezésű, a bőrmegnyitástól az idegekig hatoló, vélhetően csak erős idegzetű látogatóknak ajánlott programjának helyszíne egy boncterem, korhatára pedig 17 év.
