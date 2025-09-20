szeptember 20., szombat

Részvét

1 órája

Lázár János is megszólalt Szabó Zsolt haláláról – kemény szavakkal üzent a politikai haszonlesőknek

Címkék#Szabó Zsolt#Márki-Zay Péter#Hódmezővásárhely

Felfoghatatlan tragédia rázta meg Hódmezővásárhelyt pénteken: öngyilkosságot követett el Szabó Zsolt rendőr alezredes, a város rendőrkapitánya.

Delmagyar.hu

A hírt elsőként Márki-Zay Péter polgármester jelentette be közösségi oldalán, kiemelve: Szabó Zsolt kiváló családapa, eredményes rendőr és becsületes polgár volt. Az önkormányzat saját halottjának tekinti őt, péntek este mécsesgyújtással emlékeznek rá a városi rendőrkapitányság előtt.

Lázár János, Hódmezővásárhely, városháza nyáron
Lázár János részvétet nyilvánított Szabó Zsolt halála kapcsán, és kemény szavakkal üzent a politikai haszonlesőknek. Fotó: DM

Részvét és együttérzés: Lázár János is megszólalt a tragédia kapcsán

A tragédia országos visszhangot váltott ki. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára részvétét fejezte ki, és kiemelte: a kegyeletnek és az emberi méltóságnak kellene most teret adnia. Hozzátette, mélységesen elítéli, hogy egyesek politikai hasznot próbálnak húzni a rendőrkapitány halálából. Rétvári Bence nyilatkozatáról itt írtunk részletesen.

Ehhez a diskurzushoz kapcsolódva szólalt meg Lázár János, magyarország építési és közlekedési minisztere is. A politikus Facebook-oldalán úgy fogalmazott:
– Szabó Zsolt rendőrkapitánnyal csupán néhány alkalommal találkoztunk. Nem ismertem jól, nem volt vele sem személyes, sem szakmai kapcsolatom. Így konfliktusom sem. A tragikus halálát politikusi számításból magyarázókat viszont jól ismerem: gyenge és silány emberek.

Lázár János különösen kemény szavakkal illette azokat, akik a rendőrkapitány halálát politikai csatározásokban próbálják felhasználni. – Aki veszi a bátorságot, hogy egy öngyilkosságról megfellebbezhetetlen ítéletet mondjon, ráadásul valakit bűnbakként is megnevezzen és ellene lincshangulatot keltsen, az gazember – írta.

Bejegyzése végén kiemelte: 

Szabó Zsolt halálhíre megrendített és felkavart. Az ebből politikát csinálók iránt érzett megvetésemtől is erősebb azonban a részvétem. Nyugodjon békében kapitány úr!

 

