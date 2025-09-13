Kisteleken hatalmas változás történt, minden lakos érzi majd a hatását

Befejeződött a közvilágítás korszerűsítése Kisteleken, mind a 902 lámpatest új, korszerű és energiatakarékos LED-világítást kapott. A történet még az előző képviselő-testület idején kezdődött – tudtuk meg Domonics János alpolgármestertől. A munkák a múlt héten zárultak.

A LED-világítás minőségi javulást hozott Kistelek közvilágításában. Illusztráció: Shutterstock

Elavult lámpatestek

– Az elavult, energiát pocsékoló, nátriumos lámpatesteket, égőket cseréltük le. Még az előző képviselő-testület határozott erről a beruházásról, ami jól illeszkedett az energiatakarékos szemléletbe, a közintézmények termálvizes fűtésre való átállásához és a termálfürdő épületének légkezelő cseréjéhez. A sorban a közvilágítás következett – közölte lapunkkal az alpolgármester.

Nagy anyagi terhek

Domonics János azzal folytatta, hogy közvilágítás üzemeltetése jelentős anyagi terhet rótt az önkormányzatra, ezért terveztették meg a LED-es rendszert, arra cserélve az említett elavultat, energiazabálót. A jelenlegi képviselő-testület pedig jóváhagyta, hogy a projektet hitelből valósítsák meg, mert ilyen pályázatot nem írtak ki, illetve a város sem tudta volna megoldani saját erőből. Viszont a hitelfelvételt engedélyeztetni kellett a kormánnyal, és mivel az energiatakarékosságot szolgáló beruházásról volt szó, megkapták a zöld lámpát. Közel 95 millió forintból valósult meg a lámpatestek korszerűsítése.

LED-világítás

– A beruházást idén márciusban kezdte a bordányi Dankó-Vill Kft. és kilenc hónap elteltével elkészült vele. A cserével, a korszerűsítéssel az önkormányzat több mint ötvenszázalékos energiamegtakarítást ér el évente. A kiemelt közlekedési pontok – például zebrák és átkelőhelyek – erősebb fényű lámpatestet kaptak a biztonságosabb közlekedés érdekében. Ezt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is ellenőrizte és jóváhagyta, elfogadta – közölte Domonics János, megköszönve a már említett kivitelező, a tervező szegedi Szel-Terv Kft. és a műszaki ellenőr, Molnár Sándor munkáját, valamint a lakosság türelmét a munkálatok alatt.

Az alpolgármester elárulta még: lakossági kéréseknek megfelelően újabb fejlesztések, további LED-lámpák kihelyezése várható Kisteleken.