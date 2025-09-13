szeptember 13., szombat

Kornél névnap

28°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megújulás

1 órája

Kisteleken hatalmas változás történt, minden lakos érzi majd a hatását

Címkék#energiatakarékosság#korszerű#LED

A mai kor kihívásainak megfelelve korszerűsödött Kistelek közvilágítása. A LED-világítás minőségi javulást hozott, és a zebráknál és gyalogátkelőknél még erősebb a fény, hogy az autósok, motorosok még jobban vigyázhassanak a gyalogosokra.

Imre Péter

Befejeződött a közvilágítás korszerűsítése Kisteleken, mind a 902 lámpatest új, korszerű és energiatakarékos LED-világítást kapott. A történet még az előző képviselő-testület idején kezdődött – tudtuk meg Domonics János alpolgármestertől. A munkák a múlt héten zárultak.

LED-világítást kap Kistelek.
A LED-világítás minőségi javulást hozott Kistelek közvilágításában. Illusztráció: Shutterstock

Elavult lámpatestek

– Az elavult, energiát pocsékoló, nátriumos lámpatesteket, égőket cseréltük le. Még az előző képviselő-testület határozott erről a beruházásról, ami jól illeszkedett az energiatakarékos szemléletbe, a közintézmények termálvizes fűtésre való átállásához és a termálfürdő épületének légkezelő cseréjéhez. A sorban a közvilágítás következett – közölte lapunkkal az alpolgármester.

Nagy anyagi terhek

Domonics János azzal folytatta, hogy közvilágítás üzemeltetése jelentős anyagi terhet rótt az önkormányzatra, ezért terveztették meg a LED-es rendszert, arra cserélve az említett elavultat, energiazabálót. A jelenlegi képviselő-testület pedig jóváhagyta, hogy a projektet hitelből valósítsák meg, mert ilyen pályázatot nem írtak ki, illetve a város sem tudta volna megoldani saját erőből. Viszont a hitelfelvételt engedélyeztetni kellett a kormánnyal, és mivel az energiatakarékosságot szolgáló beruházásról volt szó, megkapták a zöld lámpát. Közel 95 millió forintból valósult meg a lámpatestek korszerűsítése.

LED-világítás

– A beruházást idén márciusban kezdte a bordányi Dankó-Vill Kft. és kilenc hónap elteltével elkészült vele. A cserével, a korszerűsítéssel az önkormányzat több mint ötvenszázalékos energiamegtakarítást ér el évente. A kiemelt közlekedési pontok – például zebrák és átkelőhelyek – erősebb fényű lámpatestet kaptak a biztonságosabb közlekedés érdekében. Ezt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is ellenőrizte és jóváhagyta, elfogadta – közölte Domonics János, megköszönve a már említett kivitelező, a tervező szegedi Szel-Terv Kft. és a műszaki ellenőr, Molnár Sándor munkáját, valamint a lakosság türelmét a munkálatok alatt.

Az alpolgármester elárulta még: lakossági kéréseknek megfelelően újabb fejlesztések, további LED-lámpák kihelyezése várható Kisteleken.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu