Leégett a makói söröző, de a romok hamar megteltek élettel – galériával
Az egész város megdöbbent, amikor a Tequila nevű lakótelepi kocsma kigyulladt, de a lángok a lakóházakra szerencsére nem terjedtek át. A leégett söröző pár nappal a tűz után újra megnyílt, katasztrófaturisták célpontja lett és a tüzes Tequila becenevet kapta.
Összetört, lepotyogott palatető-darabok, kormos falak, szénné égett tetőlécek, megolvadt berendezési tárgyak – ilyen látvány fogadta munkatársunkat a leégett söröző előtt másnap reggel. A tűzeset a makói Bajcsy-Zsilinszky lakótelepen lévő Tequila sörözőnél 13 évvel ezelőtt történt. Mint akkoriban megírtuk, a helyszínen, még a tűzoltók kiérkezése előtt azt láttuk, hogy az egy emeletes söröző emeleti részének bal oldala ég. Úgy tűnt, a tűz a nádtetővel borított teraszról terjedt befelé.
Újra kinyitott és egyedi hangulatával népszerű lett
A tűzoltókat hajnali 4 óra után néhány perccel értesítették a közeli háztömbök lakói; többen pattogó, durrogó hangokat hallottak, amely azt kísérte, ahogy a nád leégett. A tűzoltók percek alatt kiérkeztek két kocsival és nyolc emberrel, bő negyed óra alatt megfékezték az emeleti részen és a tetőtérben tomboló lángokat. Az oltást követően még további közel másfél órát töltöttek a tető megbontásával, s közben fel-fellobbantak a lángok, a füst néha felerősödött.
Utóbb kiderült, a Bajcsy-Zsilinszky lakótelepen lévő szórakozóhely nádtetős terasza, valamint emeleti része és tetőszerkezete rongálódott meg a tűzben. A komoly károk ellenére a kocsma a történtek után nem sokkal újra kinyitott: az emeleti részt ugyan le kellett zárni, és a földszinten is füstszag volt egy darabig, ám mivel az eset nyáron történt, a terasz megtelt emberekkel. A hely katasztrófaturisták célpontja lett, akik úgy ihatták meg italukat, hogy a hátuk mögött ott a tönkrement épület a kormos falakkal – az összkép és a hangulat tehát egyedi volt.
A leégett söröző épülete még megvan, de már nem kocsma
Hogy mi miatt ütött ki a tűz, végül pontosan nem derült ki. A környéken lakók azt mondták, szerintük az is elképzelhető, hogy a terasz nádtetőjét felgyújtotta valaki. Az épületet egyébként felújították, egy ideig még sörözőként működött – jelenleg lakóépületként funkcionál.
