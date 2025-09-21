Leégett a makói söröző, de a romok hamar megteltek élettel – galériával

Összetört, lepotyogott palatető-darabok, kormos falak, szénné égett tetőlécek, megolvadt berendezési tárgyak – ilyen látvány fogadta munkatársunkat a leégett söröző előtt másnap reggel. A tűzeset a makói Bajcsy-Zsilinszky lakótelepen lévő Tequila sörözőnél 13 évvel ezelőtt történt. Mint akkoriban megírtuk, a helyszínen, még a tűzoltók kiérkezése előtt azt láttuk, hogy az egy emeletes söröző emeleti részének bal oldala ég. Úgy tűnt, a tűz a nádtetővel borított teraszról terjedt befelé.

A leégett söröző a tűz másnapján. Archív fotó: Szabó Imre

Újra kinyitott és egyedi hangulatával népszerű lett

A tűzoltókat hajnali 4 óra után néhány perccel értesítették a közeli háztömbök lakói; többen pattogó, durrogó hangokat hallottak, amely azt kísérte, ahogy a nád leégett. A tűzoltók percek alatt kiérkeztek két kocsival és nyolc emberrel, bő negyed óra alatt megfékezték az emeleti részen és a tetőtérben tomboló lángokat. Az oltást követően még további közel másfél órát töltöttek a tető megbontásával, s közben fel-fellobbantak a lángok, a füst néha felerősödött.

Utóbb kiderült, a Bajcsy-Zsilinszky lakótelepen lévő szórakozóhely nádtetős terasza, valamint emeleti része és tetőszerkezete rongálódott meg a tűzben. A komoly károk ellenére a kocsma a történtek után nem sokkal újra kinyitott: az emeleti részt ugyan le kellett zárni, és a földszinten is füstszag volt egy darabig, ám mivel az eset nyáron történt, a terasz megtelt emberekkel. A hely katasztrófaturisták célpontja lett, akik úgy ihatták meg italukat, hogy a hátuk mögött ott a tönkrement épület a kormos falakkal – az összkép és a hangulat tehát egyedi volt.