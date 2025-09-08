4 órája
Szegedi rajtaütés: futár hozta a drogot, a férfi letartóztatás lett a vége
A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség indítványára a Szegedi Járásbíróság egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akinél jelentős mennyiségű kábítószert találtak.
A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség a hétvégén indítványozta egy szegedi férfi letartóztatását, akit szeptemberben fogtak el otthonában, miután futárszolgálat szállított neki drogot.
A rendőrök a csomag átvételekor csaptak le a gyanúsítottra, akinél jelentős mennyiségű kábítószert találtak. A hatóság szerint fennállt a szökés és elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye, ezért az ügyészség kényszerintézkedést kért. A Szegedi Járásbíróság a főügyészségi indítvánnyal egyetértve egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.