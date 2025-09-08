szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

21°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ügyészség

10 perce

Szegedi rajtaütés: futár hozta a drogot, a férfi letartóztatás lett a vége

Címkék#drog#Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség#futárszolgálat#rendőr

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség indítványára a Szegedi Járásbíróság egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akinél jelentős mennyiségű kábítószert találtak.

Delmagyar.hu

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség a hétvégén indítványozta egy szegedi férfi letartóztatását, akit szeptemberben fogtak el otthonában, miután futárszolgálat szállított neki drogot. 

letartóztatás
A rendőrök a szegedi férfi otthonában csaptak le, miután futárszolgálat kézbesítette a kábítószert. Fotó: Shutterstock

A rendőrök a csomag átvételekor csaptak le a gyanúsítottra, akinél jelentős mennyiségű kábítószert találtak. A hatóság szerint fennállt a szökés és elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye, ezért az ügyészség kényszerintézkedést kért. A Szegedi Járásbíróság a főügyészségi indítvánnyal egyetértve egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu