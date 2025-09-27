Ha van autód, ezt a Lidl-ajánlatot nem hagyhatod ki

Legyen szó hosszabb utazásról, napi ingázásról vagy hétvégi kiruccanásról, egy jól felszerelt, tiszta és biztonságos autó kényelmesebbé és gondtalanabbá teszi a közlekedést. Az autós kiegészítők segíthetnek abban, hogy a jármű mindig rendezett, praktikus és felkészült legyen. A Lidl akcióinak hála biztonságba tudhatjuk az autónkat.

A jövő hét elején kedvező áron szerezhetőek be praktikus autós kiegészítők a Lidl üzleteiben. Fotó: Shutterstock

A Lidl ezúttal az autósokra is gondolt

Praktikus Ultimate Speed autós kiegészítőket kínál a Lidl akciós áron: legyen szó az autó védelméről, karbantartásáról vagy éppen ápolásról.

Filléres autós kincs a Lidl polcain

A Lidl polcain most mindössze 1499 forintért beszerezhető az Ultimate Speed napellenző roló, amely automatikusan felcserélődik, több méretben kapható, ráadásul rögtön két darabot kapsz a csomagban.

Őszi-téli kihagyhatatlan ajánlat

A Lidlben 4999 Ft-ért viheted haza a strapabíró, víztaszító poliészterből készült autóponyvát, amely M-től SUV méretig kapható, és akár +50 vagy -30 fokban is megbízható védelmet ad a kocsidnak.

Autósoknak kötelező

A Lidl ajánlatai között szemezgetve egy gumiabroncs védőhuzatra is bukkantunk, amit mindössze 3999 Ft-ért szerezhetsz be. A víztaszító, strapabíró gumiabroncs védőhuzat tökéletesen óvja az abroncsokat vagy akár a komplett kerekeket is.

Pár ezer forintból újjávarázsolhatod a fényszóróidat

Ősszel fontos, hogy az utakon a rosszabb látási viszonyokban is biztonságosan közlekedhessünk. Erre ajánl most alternatívát a Lidl terméke. 3999 Ft-értviheted haza a fényszórójavító-készletet, amivel pillanatok alatt újjávarázsolhatod a bemattult vagy besárgult lámpákat – minden benne van hozzá, a javítóanyagtól a csiszolókendőkig.