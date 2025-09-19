Erőszakra buzdít a tiszás szennyoldal, lincselésre hívják híveiket Szentesen

Erőszakra és lincselésre invitál a Facebookon egy Tisza Pártot támogató szennyoldal – vette észre a cs3.hu. A fizikai erőszakra buzdítást egy nyilvános Facebook-eseményben is hirdetik.

Lincselésre uszítanak a Facebookon a Tisza Párt támogatói. Fotó: DM

Folyamatosan fokozódik a politikai feszültség Szentesen. Az uszító oldalon ma már mindennapossá váltak az olyan posztok és kommentek, amelyekben felakasztással, autó után kötözéssel és tégladobálással fenyegetik a más politikai véleményeket vallókat. Eljutottak odáig is, hogy az emberi méltóságot sárba tiporva egy, még élő országgyűlési képviselő sírjára akarnak vizelni, ezzel utalva arra, hogy a halálát kívánják – írja a cs3. A felhívás különösen aggasztó, hiszen nemrég történt Charlie Kirk, amerikai influenszer meggyilkolása, és Ruszin-Szendi Romulusz is a napokban jelent meg fegyverrel a kabátja alatt egy fórumon.

A felbujtók a saját weboldalukon úgy fogalmaztak: „A mellékelt videóban a nép a kezébe veszi az irányítást, és elkalapálja a korrupt politikust, Szentesen is ezt kellene és kisbajszossal kezdeni.”

Farkas Sándor a lincselés célpontja

Ezzel és a Facebook-esemény leírásával egyértelművé teszik, hogy az erőszakos cselekedetek Farkas Sándor, volt agrárminisztériumi államtitkár ellen irányulnak, aki még májusban mondott le a váratlanul fellépő betegsége miatt.

Az oldal egy beteg és visszavonult ember háza elé szervez vesszőzést, amely különösen aggasztó. Az ilyen megnyilvánulások világosan mutatják, hogy a Tisza Párt támogatói nem félnek az erőszaktól, zavargást és gyűlöletet akarnak a közéletbe becsempészni, hiszen nem a békés párbeszédet támogatják, hanem káoszt akarnak.