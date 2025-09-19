59 perce
Erőszakra buzdít a tiszás szennyoldal, lincselésre hívják híveiket Szentesen
Egyre erőszakosabb az ellenzék. A verbális fenyegetések és Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye után most egy, a Tisza Pártot támogató szennyoldal buzdítja követőit lincselésre Szentesen egy visszavonult jobboldali politikus házánál.
Erőszakra és lincselésre invitál a Facebookon egy Tisza Pártot támogató szennyoldal – vette észre a cs3.hu. A fizikai erőszakra buzdítást egy nyilvános Facebook-eseményben is hirdetik.
Folyamatosan fokozódik a politikai feszültség Szentesen. Az uszító oldalon ma már mindennapossá váltak az olyan posztok és kommentek, amelyekben felakasztással, autó után kötözéssel és tégladobálással fenyegetik a más politikai véleményeket vallókat. Eljutottak odáig is, hogy az emberi méltóságot sárba tiporva egy, még élő országgyűlési képviselő sírjára akarnak vizelni, ezzel utalva arra, hogy a halálát kívánják – írja a cs3. A felhívás különösen aggasztó, hiszen nemrég történt Charlie Kirk, amerikai influenszer meggyilkolása, és Ruszin-Szendi Romulusz is a napokban jelent meg fegyverrel a kabátja alatt egy fórumon.
A felbujtók a saját weboldalukon úgy fogalmaztak: „A mellékelt videóban a nép a kezébe veszi az irányítást, és elkalapálja a korrupt politikust, Szentesen is ezt kellene és kisbajszossal kezdeni.”
Farkas Sándor a lincselés célpontja
Ezzel és a Facebook-esemény leírásával egyértelművé teszik, hogy az erőszakos cselekedetek Farkas Sándor, volt agrárminisztériumi államtitkár ellen irányulnak, aki még májusban mondott le a váratlanul fellépő betegsége miatt.
Az oldal egy beteg és visszavonult ember háza elé szervez vesszőzést, amely különösen aggasztó. Az ilyen megnyilvánulások világosan mutatják, hogy a Tisza Párt támogatói nem félnek az erőszaktól, zavargást és gyűlöletet akarnak a közéletbe becsempészni, hiszen nem a békés párbeszédet támogatják, hanem káoszt akarnak.
Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye
Békés vármegyei testvérportálunk, a Beol.hu éppen a napokban számolt be Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyének fejleményeiről. Kiderült, hogy Magyar Péter főtanácsadója egy szeghalmi kampányrendezvényen bukott le, a városi rendőrkapitányság pedig azóta már szabálysértési elkészítő eljárást indított. Ennek részleteiről a Beol.hu-n olvashat bővebben.