szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

29°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vérlázító

59 perce

Erőszakra buzdít a tiszás szennyoldal, lincselésre hívják híveiket Szentesen

Címkék#Tisza Párt#fenyegetés#uszítás

Egyre erőszakosabb az ellenzék. A verbális fenyegetések és Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye után most egy, a Tisza Pártot támogató szennyoldal buzdítja követőit lincselésre Szentesen egy visszavonult jobboldali politikus házánál.

Delmagyar.hu

Erőszakra és lincselésre invitál a Facebookon egy Tisza Pártot támogató szennyoldal – vette észre a cs3.hu. A fizikai erőszakra buzdítást egy nyilvános Facebook-eseményben is hirdetik.

lincselésre uszítanak a Facebookon
Lincselésre uszítanak a Facebookon a Tisza Párt támogatói. Fotó: DM

Folyamatosan fokozódik a politikai feszültség Szentesen. Az uszító oldalon ma már mindennapossá váltak az olyan posztok és kommentek, amelyekben felakasztással, autó után kötözéssel és tégladobálással fenyegetik a más politikai véleményeket vallókat. Eljutottak odáig is, hogy az emberi méltóságot sárba tiporva egy, még élő országgyűlési képviselő sírjára akarnak vizelni, ezzel utalva arra, hogy a halálát kívánják – írja a cs3. A felhívás különösen aggasztó, hiszen nemrég történt Charlie Kirk, amerikai influenszer meggyilkolása, és Ruszin-Szendi Romulusz is a napokban jelent meg fegyverrel a kabátja alatt egy fórumon.

A felbujtók a saját weboldalukon úgy fogalmaztak: „A mellékelt videóban a nép a kezébe veszi az irányítást, és elkalapálja a korrupt politikust, Szentesen is ezt kellene és kisbajszossal kezdeni.”

Farkas Sándor a lincselés célpontja

Ezzel és a Facebook-esemény leírásával egyértelművé teszik, hogy az erőszakos cselekedetek Farkas Sándor, volt agrárminisztériumi államtitkár ellen irányulnak, aki még májusban mondott le a váratlanul fellépő betegsége miatt. 

Az oldal egy beteg és visszavonult ember háza elé szervez vesszőzést, amely különösen aggasztó. Az ilyen megnyilvánulások világosan mutatják, hogy a Tisza Párt támogatói nem félnek az erőszaktól, zavargást és gyűlöletet akarnak a közéletbe becsempészni, hiszen nem a békés párbeszédet támogatják, hanem káoszt akarnak.

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye

Békés vármegyei testvérportálunk, a Beol.hu éppen a napokban számolt be Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyének fejleményeiről. Kiderült, hogy Magyar Péter főtanácsadója egy szeghalmi kampányrendezvényen bukott le, a városi rendőrkapitányság pedig azóta már szabálysértési elkészítő eljárást indított. Ennek részleteiről a Beol.hu-n olvashat bővebben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu