1 órája
A rendőrség segítséget kér: tetoválás buktathatja le a férfit, aki buszról lopott táskát
A szegedi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik egy férfi azonosításában. Megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy lopást hajtott végre.
A Szegedi Rendőrkapitányság lopás miatt nyomozást indított egy ismeretlen tettes ellen. A feljelentés szerint az elkövető 2024. november 21-én a délutáni órákban elvitt egy iskolatáskát a benne lévő értékekkel együtt egy Makó-Szeged között közlekedő autóbuszról.
Lopás a buszon – iskolatáskát tulajdonított el egy ismeretlen férfi
A feljelentés szerint a férfi a délutáni órákban lopta el a táskát a Makó és Szeged között közlekedő autóbuszról. Az eset nem maradt nyom nélkül: kamerafelvétel rögzítette a történteket, amelyen jól kivehető, hogy az elkövető jobb alkarján egy feltűnő tetoválás található. Ez a különös ismertetőjegy segíthet a férfi azonosításában.
A rendőrök kérik, hogy aki a képen látható férfit felismeri, tartózkodási helyével vagy a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Szegedi Rendőrkapitányságon.
Bejelentést az alábbi elérhetőségeken lehet tenni
- Szegedi Rendőrkapitányság: 6721 Szeged, Moszkvai krt. 12–18.
- Telefon: 06/62/562-400
- Telefontanú zöldszám: 06-80/555-111
- Egységes segélyhívó: 112
Az eset jelenlegi helyzetének kapcsán felkerestük a Szegedi Rendőrkapitányságot, ám cikkünk publikálásáig válasz nem érkezett. Bővebb információt a válaszok megérkezését követően adunk.
