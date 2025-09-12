A rendőrség segítséget kér: tetoválás buktathatja le a férfit, aki buszról lopott táskát

A Szegedi Rendőrkapitányság lopás miatt nyomozást indított egy ismeretlen tettes ellen. A feljelentés szerint az elkövető 2024. november 21-én a délutáni órákban elvitt egy iskolatáskát a benne lévő értékekkel együtt egy Makó-Szeged között közlekedő autóbuszról.

A Szegedi Rendőrkapitányság lopás vétségének gyanúja miatt nyomozást indított egy ismeretlen tettes ellen. Fotó: Police.hu

Lopás a buszon – iskolatáskát tulajdonított el egy ismeretlen férfi

A feljelentés szerint a férfi a délutáni órákban lopta el a táskát a Makó és Szeged között közlekedő autóbuszról. Az eset nem maradt nyom nélkül: kamerafelvétel rögzítette a történteket, amelyen jól kivehető, hogy az elkövető jobb alkarján egy feltűnő tetoválás található. Ez a különös ismertetőjegy segíthet a férfi azonosításában.

A rendőrök kérik, hogy aki a képen látható férfit felismeri, tartózkodási helyével vagy a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Szegedi Rendőrkapitányságon.

Bejelentést az alábbi elérhetőségeken lehet tenni

Szegedi Rendőrkapitányság: 6721 Szeged, Moszkvai krt. 12–18.

Telefon: 06/62/562-400

Telefontanú zöldszám: 06-80/555-111

Egységes segélyhívó: 112

Az eset jelenlegi helyzetének kapcsán felkerestük a Szegedi Rendőrkapitányságot, ám cikkünk publikálásáig válasz nem érkezett. Bővebb információt a válaszok megérkezését követően adunk.