szeptember 12., péntek

Mária névnap

25°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tettes kerestetik

1 órája

A rendőrség segítséget kér: tetoválás buktathatja le a férfit, aki buszról lopott táskát

Címkék#Szegedi Rendőrkapitányág#lopás#autóbusz

A szegedi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik egy férfi azonosításában. Megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy lopást hajtott végre.

Kis Zoltán

A Szegedi Rendőrkapitányság lopás miatt nyomozást indított egy ismeretlen tettes ellen. A feljelentés szerint az elkövető 2024. november 21-én a délutáni órákban elvitt egy iskolatáskát a benne lévő értékekkel együtt egy Makó-Szeged között közlekedő autóbuszról. 

Lopás történt egy szegedi buszon.
A Szegedi Rendőrkapitányság lopás vétségének gyanúja miatt nyomozást indított egy ismeretlen tettes ellen. Fotó: Police.hu 

Lopás a buszon – iskolatáskát tulajdonított el egy ismeretlen férfi

A feljelentés szerint a férfi a délutáni órákban lopta el a táskát a Makó és Szeged között közlekedő autóbuszról. Az eset nem maradt nyom nélkül: kamerafelvétel rögzítette a történteket, amelyen jól kivehető, hogy az elkövető jobb alkarján egy feltűnő tetoválás található. Ez a különös ismertetőjegy segíthet a férfi azonosításában. 

A rendőrök kérik, hogy aki a képen látható férfit felismeri, tartózkodási helyével vagy a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Szegedi Rendőrkapitányságon.

Bejelentést az alábbi elérhetőségeken lehet tenni 

  • Szegedi Rendőrkapitányság: 6721 Szeged, Moszkvai krt. 12–18.
  • Telefon: 06/62/562-400
  • Telefontanú zöldszám: 06-80/555-111
  • Egységes segélyhívó: 112

Az eset jelenlegi helyzetének kapcsán felkerestük a Szegedi Rendőrkapitányságot, ám cikkünk publikálásáig válasz nem érkezett. Bővebb információt a válaszok megérkezését követően adunk. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu