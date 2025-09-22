szeptember 22., hétfő

Borzasztó!

51 perce

Sérült személytől lopott a többszörösen büntetett férfi

Címkék#bűntette#erőszak#főügyészség

Egy férfi a belvárosban rabolt ki egy gipszelt kezű sértettet, akinek erőszakkal elvette pénztárcáját. A bíróság a többszörösen büntetett előéletű gyanúsított letartóztatását egy hónapra elrendelte.

Munkatársunktól

A gyanú szerint a férfi 2025. szeptember 18-án kora délután a belvárosban pénzt kért egy padon ülő férfitól, aki gipszelt keze miatt védekezésre kevésbé volt képes.

lopott
Védekezésre képtelen személytől lopott. Illusztráció: Shutterstock

Törött kezű férfitól lopott

Mivel a sértett nem adott pénzt, a terhelt erőszakkal elvette a pénztárcáját, benne 17.000 forinttal.

A rablás bűntette miatt indult eljárásban a vármegyei főügyészség a szökés, a bűnismétlés és az eljárás meghiúsításának veszélyére hivatkozva indítványozta a többszörösen büntetett előéletű férfi letartóztatását. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal összhangban egy hónapra elrendelte a kényszerintézkedést.

 

 

 

