Vadonatúj harcjármű érkezett a honvédséghez

A Magyar Honvédség újabb lépéssel növelte hadereje képességeit: zászlóaljparancsnoki konfigurációval ellátott Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű érkezett a Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárhoz. A modern eszköz különleges belső kialakítással rendelkezik, és a legújabb technológiák révén jelentős előrelépést jelent a hazai haderő számára.

A Magyar Honvédség új Lynx KF-41 harcjárműve. Fotó: MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár

Új Lynx érkezett

A harcjárművet a hajmáskéri vasútállomáson vették át, érkezése pedig közvetlenül kapcsolódik az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat előkészületeihez.