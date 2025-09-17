2 órája
Vadonatúj harcjármű érkezett a honvédséghez
Új haditechnikai eszközzel bővült a Magyar Honvédség arzenálja. A zászlóaljparancsnoki konfigurációval felszerelt Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű a hajmáskéri vasútállomáson érkezett meg.
A Magyar Honvédség újabb lépéssel növelte hadereje képességeit: zászlóaljparancsnoki konfigurációval ellátott Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű érkezett a Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárhoz. A modern eszköz különleges belső kialakítással rendelkezik, és a legújabb technológiák révén jelentős előrelépést jelent a hazai haderő számára.
Új Lynx érkezett
A harcjárművet a hajmáskéri vasútállomáson vették át, érkezése pedig közvetlenül kapcsolódik az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat előkészületeihez.
