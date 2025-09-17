szeptember 17., szerda

Erősítés

2 órája

Vadonatúj harcjármű érkezett a honvédséghez

Címkék#Lynx KF-41#Kinizsi Pál 30 Páncélozott Gyalogdandár#Adaptive Hussars 2025

Új haditechnikai eszközzel bővült a Magyar Honvédség arzenálja. A zászlóaljparancsnoki konfigurációval felszerelt Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű a hajmáskéri vasútállomáson érkezett meg.

Maszlag Edina

A Magyar Honvédség újabb lépéssel növelte hadereje képességeit: zászlóaljparancsnoki konfigurációval ellátott Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű érkezett a Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárhoz. A modern eszköz különleges belső kialakítással rendelkezik, és a legújabb technológiák révén jelentős előrelépést jelent a hazai haderő számára.

Új Lynx érkezett a Magyar Honvédséghez
A Magyar Honvédség új Lynx KF-41 harcjárműve. Fotó: MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár  

Új Lynx érkezett

A harcjárművet a hajmáskéri vasútállomáson vették át, érkezése pedig közvetlenül kapcsolódik az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat előkészületeihez. 

 

