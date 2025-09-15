Tűzeset
Kigyulladt egy kamion futóműve az M43-ason
Kigyulladt egy kamion futóműve hétfő reggel. A tűzeset az M43-as autópályán történt.
A Webrádiónak adott rendőrségi tájékoztató szerint az autópálya 4-es kilométerszelvényénél történt az eset, Szeged határában.
A kamionos épp a határ fele tartó oldalon vezetett, amikor észlelte a tüzet. Azonnal lehúzódott a leállósávba. Az esethez a szegedi tűzoltókat riasztották ki. A tűzben személyi sérülés nem történt, az érintett szakaszon egy ideig rendőri irányítás mellett haladt a forgalom.
