Tűzeset

1 órája

Kigyulladt egy kamion futóműve az M43-ason

Kigyulladt egy kamion futóműve hétfő reggel. A tűzeset az M43-as autópályán történt.

Delmagyar.hu

Kigyulladt egy kamion futóműve hétfő reggel 8 óra körül az M43-as autópályán.

rendőrségi autók az M43-as autópályán
Kigyulladt egy kamion az M43-as autópályán. Illusztráció: DM

A Webrádiónak adott rendőrségi tájékoztató szerint az autópálya 4-es kilométerszelvényénél történt az eset, Szeged határában. 

A kamionos épp a határ fele tartó oldalon vezetett, amikor észlelte a tüzet. Azonnal lehúzódott a leállósávba. Az esethez a szegedi tűzoltókat riasztották ki. A tűzben személyi sérülés nem történt, az érintett szakaszon egy ideig rendőri irányítás mellett haladt a forgalom.

