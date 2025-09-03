Hajszálon múlt a tragédia az M5-ös lehajtójánál, vakmerő manőver (videóval)

Egy Jakabszállás felé vezető lehajtónál készült videó tanúsága szerint egy sofőr gyors reakcióján múlt, hogy nem történt súlyos baleset az M5-ös autópályán – írja az Index. Az eset jól mutatja, milyen könnyen kialakulhat életveszélyes helyzet, ha valaki figyelmen kívül hagyja a közlekedési szabályokat.

Az M5-ös lehajtó baleset videóra került: egy vakmerő manőver miatt hajszálon múlt a tragédia, a sofőr gyors reakciója mentette meg a helyzetet. Fotó: Illusztráció

Videón az M5-ös lehajtó baleset elkerülése

A felvételt a Budapesti Autósok közölték, amely az M5-ös autópálya egyik lehajtóján készült, Jakabszállás irányában. A videót készítő sofőr saját hibáját is elismerte: „Az M5-ös autópályáról lejőve, a lehajtó után közvetlenül balra akartam kanyarodni, ezért nem soroltam be a többi autós elé, inkább a halszálka felfestésen maradtam” – írta.

Az igazán veszélyes pillanat azonban csak ezután jött. A felvételen tisztán látszik, hogy egy zöld autó nagy sebességgel halad a védett úton, jogosan élve elsőbbségével. Egy ezüstszínű Mercedes sofőrje viszont kellő körültekintés nélkül kanyarodott ki elé. Csak a zöld autó vezetőjének bravúros mentése akadályozta meg a karambolt. Ha nem reagál ennyire gyorsan, az eset könnyen tragédiával végződhetett volna.