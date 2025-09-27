2 órája
Columbo felesége fogja össze a galambokat Makón?
Nem nyugszanak a kedélyek a Makó központját ellepő galambokkal kapcsolatban – mostantól már két vállalkozó küzd a befogásukkal. A kormányhivatal közben bejárást tartott a belvárosban és a jegyzőkönyv szerint a madárürülék takarítása rendszeres, több hetes szennyeződést nem találtak.
– A galambok befogásával megbízott vállalkozó olyan, mint Columbo felesége. Beszélünk róla, de még soha senki nem látta – utalt a népszerű krimisorozatra a legutóbbi testületi ülésen Molnár László (Lokálpatrióták), amikor szóba hozta, hogy továbbra is megoldatlan a galambkérdés Makón. A városatya úgy fogalmazott, a szóbeszéd szerint nem ritkítják, hanem gyarapítják a járdákat összepiszkoló szárnyasokat. A madárürülék gondja egyébként egy hónapja is szóba került a városházán, akkor Kovács Sándor (Fidesz-KDNP) kért szót, de már akkor sem először. Mi pedig olvasói panaszt kaptunk, még a nyár közepén.
Mostantól már ketten ritkítják az állományt
A felvetésre reagálva Farkas Éva Erzsébet polgármester röviden azt mondta, az önkormányzatnak három éve folyamatos szerződése van egy vállalkozóval a galambállomány gyérítésére. Ráadásul ettől a hónaptól megállapodtak egy másik szakemberrel is. A bővebb válaszadásra pedig megkérte Zsámboki Zsoltot, a polgármesteri hivatal műszaki csoportjának vezetőjét.
A kormányhivatal nem talált régi madárürüléket
- A galambok befogásával foglalkozó embereket azért nem látja senki, mert éjszaka dolgoznak, hogy munkájukkal ne zavarjanak senkit – mondta el a képviselő szellemesnek szánt kiszólására válaszként Zsámboki. Hozzátette: ráadásul főként társasházak tetején, pénteken és szombaton. Megemlítette példaként: az egyik sokat emlegetett gócpontnál, a sportcsarnoknál az elmúlt 3 hétben 150 galambot sikerült csapdába ejteni.
A befogással kapcsolatban elhangzott, a vármegyei kormányhivatal a napokban bejárást tartott Makón belvárosában, és nem marasztalta el az önkormányzatot. A jegyzőkönyv szerint a madárpiszkot napi rendszerességgel takarítják, több hetes ürüléket nem találtak.
