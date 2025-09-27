szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

19°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Galambháború

4 órája

Columbo felesége fogja össze a galambokat Makón?

Címkék#testületi ülés#madárürülék#befogás#galamb

Nem nyugszanak a kedélyek a Makó központját ellepő galambokkal kapcsolatban – mostantól már két vállalkozó küzd a befogásukkal. A kormányhivatal közben bejárást tartott a belvárosban és a jegyzőkönyv szerint a madárürülék takarítása rendszeres, több hetes szennyeződést nem találtak.

Szabó Imre

– A galambok befogásával megbízott vállalkozó olyan, mint Columbo felesége. Beszélünk róla, de még soha senki nem látta – utalt a népszerű krimisorozatra a legutóbbi testületi ülésen Molnár László (Lokálpatrióták), amikor szóba hozta, hogy továbbra is megoldatlan a galambkérdés Makón. A városatya úgy fogalmazott, a szóbeszéd szerint nem ritkítják, hanem gyarapítják a járdákat összepiszkoló szárnyasokat. A madárürülék gondja egyébként egy hónapja is szóba került a városházán, akkor Kovács Sándor (Fidesz-KDNP) kért szót, de már akkor sem először. Mi pedig olvasói panaszt kaptunk, még a nyár közepén.

madárürülék, galamb
A madárürülékkel kapcsolatos panaszra az ülésen Zsámboki Zsolt csoportvezető válaszolt. Fotó: Szabó Imre

Mostantól már ketten ritkítják az állományt

A felvetésre reagálva Farkas Éva Erzsébet polgármester röviden azt mondta, az önkormányzatnak három éve folyamatos szerződése van egy vállalkozóval a galambállomány gyérítésére. Ráadásul ettől a hónaptól megállapodtak egy másik szakemberrel is. A bővebb válaszadásra pedig megkérte Zsámboki Zsoltot, a polgármesteri hivatal műszaki csoportjának vezetőjét.

A kormányhivatal nem talált régi madárürüléket

- A galambok befogásával foglalkozó embereket azért nem látja senki, mert éjszaka dolgoznak, hogy munkájukkal ne zavarjanak senkit – mondta el a képviselő szellemesnek szánt kiszólására válaszként Zsámboki. Hozzátette: ráadásul főként társasházak tetején, pénteken és szombaton. Megemlítette példaként: az egyik sokat emlegetett gócpontnál, a sportcsarnoknál az elmúlt 3 hétben 150 galambot sikerült csapdába ejteni.

A befogással kapcsolatban elhangzott, a vármegyei kormányhivatal a napokban bejárást tartott Makón belvárosában, és nem marasztalta el az önkormányzatot. A jegyzőkönyv szerint a madárpiszkot napi rendszerességgel takarítják, több hetes ürüléket nem találtak.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu