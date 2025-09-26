A falu írja, a kormányzat támogatja – Megújult a csengelei körzeti megbízott ház

A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy a Magyar Falu Program igazi sikerét az adja, hogy nem felülről diktált tervek alapján valósul meg, hanem a falvak közvetlen igényeit szolgálja.

A Magyar Falu Program keretében megújult a csengelei körzeti megbízotti ház, amely a helyi közbiztonságot és a közösség életminőségét is erősíti. Fotó: Szabó Viktor

A polgármesterek mondják meg, mire van szükség a Magyar Falu Programban

– A Magyar Falu Programot a falvak írják – fogalmazott Gyopáros Alpár, hozzátéve, hogy a polgármesterekkel és faluvezetőkkel folytatott konzultációk során megfogalmazott igényeket beépítik a pályázati rendszerbe. Ezzel biztosítják, hogy minden település a saját, egyedi kihívásaira kapjon megoldást, legyen szó út- vagy közvilágítás-felújításról, falubusz-cseréről, vagy éppen óvoda- és játszótér-építésről.

A polgármesterekkel folytatott beszélgetések során Gyopáros Alpár megerősítette, hogy a program finanszírozása évről évre növekszik. Míg 2023-ban az energiaválság miatt a keretösszeg alacsonyabb volt, az idei évben már ismét 100 milliárd forintos nagyságrendű támogatás áll rendelkezésre a falvak számára.

Középpontban a biztonság

A csengelei körzeti megbízott ház felújítása is a Magyar Falu Program keretében valósult meg, több lépcsőben. Dr. Tóth Tibor, Csengele polgármestere elmondta, hogy a 2020-ban kezdődött felújítás során lecserélték a nyílászárókat, majd négy évvel később hőszigetelést kapott a homlokzat és a tető, ami jelentősen javította az épület energetikai hatékonyságát. A polgármester szerint a megbízott ház fontossága a helyi közbiztonság fenntartásában is megmutatkozik, különösen a Kömpöczi határúton korábban tapasztalt migrációs mozgások és az autópálya pihenőhelyein felbukkanó autócsempészek miatt.

A csengelei polgármester elárulta a következő fejlesztési tervüket is: kültéri fitneszparkot szeretnének kialakítani a Kelőpatak utcában, az ifjúsági táborozóhely mellett, amely régi vágya a helyi lakosságnak. A pályázat már folyamatban van, és remélhetőleg a jövő tavaszra már át is adhatják a parkot, ami az egészséges életmódot és a betegségmegelőzést szolgálja majd.

Az elkészült körzeti megbízotti ház. Fotó: Szabó Viktor

A Magyar Falu Programban gyorsan dolgoznak

Szabó István, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének vármegyei elnöke, Derekegyház polgármestere szintén kiemelte a program sikerét. Mint mondta, hihetetlen jó kezdeményezés, hiszen a pályázatok elbírálása mindössze 60 nap alatt megtörténik, a szerződéskötés után pedig egyből megérkezik a támogatási összeg, ami jelentősen megkönnyíti a települések számára a beruházások megvalósítását.