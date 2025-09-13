szeptember 13., szombat

Csaló

43 perce

Megint trükköznek a csalók, nem is gondolnánk, hogy kiknek a nevével élnek vissza

A Magyar Rendőrség nevében kaphattak üzeneteket jópáran az elmúlt időszakban, azonban ezen megkeresések hátterében elképzelhető, hogy egészen más áll.

Vass Viktor

Facebook-oldalán osztott meg a Magyar Rendőrség egy figyelemfelhívást az elmúlt napokban. Üzenetükben elmondtak, hogy ezúttal nyomozó kollégáik nevében érkezhet hamis megkeresés.

A Magyar Rendőrség nevében vernek át minket.
A Magyar Rendőrség nevében támadnak a csalók. Fotó: Shutterstock

A Magyar Rendőrség nevében jöhet az üzenet

A rendőrség felhívja a figyelmet, telefonon vagy SMS-ben soha nem intéznek banki ügyeket, nem kérnek adatokat és pénzt sem. Hivatalos ügyintézés kizárólag ügyfélkapun, cégkapun vagy írásos határozattal történik. Az ilyen hívások és üzenetek csalók adathalász próbálkozásai, melyek célja a személyes és bankkártyaadatok megszerzése. Megkérjük olvasóinkat legyenek óvatosak, és osszák meg ezt a figyelmeztetést családtagjaikkal, különösen az idősebbekkel.

