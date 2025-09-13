Megint trükköznek a csalók, nem is gondolnánk, hogy kiknek a nevével élnek vissza

Facebook-oldalán osztott meg a Magyar Rendőrség egy figyelemfelhívást az elmúlt napokban. Üzenetükben elmondtak, hogy ezúttal nyomozó kollégáik nevében érkezhet hamis megkeresés.

A Magyar Rendőrség nevében támadnak a csalók. Fotó: Shutterstock

A Magyar Rendőrség nevében jöhet az üzenet

A rendőrség felhívja a figyelmet, telefonon vagy SMS-ben soha nem intéznek banki ügyeket, nem kérnek adatokat és pénzt sem. Hivatalos ügyintézés kizárólag ügyfélkapun, cégkapun vagy írásos határozattal történik. Az ilyen hívások és üzenetek csalók adathalász próbálkozásai, melyek célja a személyes és bankkártyaadatok megszerzése. Megkérjük olvasóinkat legyenek óvatosak, és osszák meg ezt a figyelmeztetést családtagjaikkal, különösen az idősebbekkel.