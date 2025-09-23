szeptember 23., kedd

Pályázat

1 órája

Még mindig nincs bérlője ennek a patinás vendéglőnek – harmadjára próbálnak üzemeltetőt találni neki

Címkék#üresen álló#étterem#bérleti díj#pályázat#főtér

Egy éve áll üresen a városközpont alighanem legszebb étterme, de hiába hirdették meg már kétszer is, nem jelentkezett rá érdeklődő. Most, harmadjára várhatóan megint pályázatot írnak ki a makói Korona éttermének bérbe adására – október végéig lehet jelentkezni.

Szabó Imre

Idén először február 19-én hirdették meg és május 30-ig lehetett volna az üzemeltetésre jelentkezni. Miután a pályázat eredménytelen volt, június 25-én megint meghirdették, de az augusztus 29-i határidőig sem érdeklődött senki. Az e hét szerdai testület ülésen ezért – mint az előterjesztésből kiderül – megint pályázatot írnak ki a makói Korona éttermi részének üzemeltetésére. Ami érdekes: lényegében ugyanolyan feltételekkel, mint korábban kétszer sikertelenül.

makói korona étterem és szálloda épülete
A makói Korona újra fényesen csillogna. Archív fotó: Szabó Imre

A makói Korona sorsa

A Korona valaha Makó legelegánsabb szállodája volt, az épületegyüttes földszinti részén található étterem eredetileg ennek volt a része. Mint korábban felidéztük, hotelként 1992-ben zárt be; a város önkormányzata rá két évre megvette, majd 2005-ben felújította közel egymilliárd forintból. Most konferencia-központ: emeleti részén díszterem van, az egykori vendégszobákból irodákat, tanácskozótermeket alakítottak ki. A földszinten működik az Infopont és a kulturális szalon.

Egy éve nem fogad vendégeket

A vendéglő legutóbb 2019 nyarán, öt évnyi szünetet követően nyitott ki és tavaly szeptemberben zárt be. Épp a Hagymafesztivál után, elmondható tehát, hogy pont egy éve áll üresen. Korábban arról is írtunk, hogy működtetésébe az elmúlt közel két évtizedben több bérlő bicskája is beletört, és akik a kudarc után nyilatkoztak lapunknak, ugyanazt mondták az okokról: a rezsiköltség magas, az emeleten pedig már nincs szálloda és így annak vendégforgalma sem hoz állandó bevételt. 

Harmadjára kell-e?

Az előterjesztés szerint az érdeklődők ezúttal október 31-éig élhetnek ajánlatukkal a várhatóan hamarosan megjelenő új pályázatra. A kiírás feltételei változatlanok: ismét hosszú távú, 10 éves szerződést kötne a város és a bérleti díjon sem csökkentenek. Ez utóbbit hivatalos értékbecslés alapján kalkulálták, négyzetméterenként nettó 1600 forintot, azaz összesen 1 millió 225 ezret kérnének érte havonta. 

A 275 négyzetméteres teraszért külön területhasználati díjat kell majd fizetni az önkormányzatnak. A korábbi pályázatokhoz képest a különbség annyi, hogy a jelentkezőknek most üzleti és megvalósítási tervet is csatolniuk kell az anyaghoz, utóbbiban részletezve a beépíteni tervezett eszközök és anyagok listáját, illetve a tervezett munkák vázlatát. 

