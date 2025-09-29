Egykor árvaház és kórház, ma üres falak várnak: harmadik alkalommal eladó a nagy múltú épület

Az egykori makói pszichiátria épületegyüttesét a makói önkormányzat idén februárban kínálta először eladásra, de május 30-ig nem jelentkezett a felhívásra senki. Júliusban ezért – változatlan feltételekkel – megint meghirdették. A helyi képviselő-testület múlt szerdai ülésen kiderült: most sem volt érdeklődő. Így újra kiírták értékesítésre, de ezúttal kisebb vita is megelőzte a határozat elfogadását.

A makói pszichiátria egykori kapuján lakat lóg. Fotó: Szabó Imre

Erzsébet királynéra is emlékeztet

Arról a mostanra teljesen lepusztult, 130 esztendős épületről van szó, ami a Lonovics sugárúton áll. Egykor itt működött a makói kórház 60 ágyas pszichiátriai és neurológiai osztálya – egészen húsz évvel ezelőttig, amikor pályázati támogatással ez a részleg is a Kórház utcai telephelyre került. A kiürült ingatlant a költözés után akkori gazdája, a megyei önkormányzat visszaadta a városnak, amely aztán hiába próbálkozott, nem tudta hasznosítani. Kapuja most is le van láncolva, lakattal zárták le.

Az eklektikus stílusú, gazdagon díszített, kétszintes épületegyüttes alaprajza E betűt formáz, mert Erzsébet királyné, a Magyar Vöröskereszt legfőbb elnökének tiszteletére épült. Először árvaházként, majd szeretetházként működött, hadiárvákat is gondoztak a falak között, később fegyverraktár, azt követően pedig csendőriskolai laktanya volt. 1940-ben kapta vissza az egészségügy – tüdőszanatóriumként működött egészen addig, amíg a neurológia és a pszichiátria nem vette használatba.

A makói pszichiátria ára 247 millió

Mint korábban megírtuk, a két szintes épületegyüttes 1,2 hektáros telken áll. A hivatalos értékbecslés alapján értéke nettó 247 millió forint, most is ez a legalacsonyabb lehetséges ár. Az új pályázatra október 31-éig lehet jelentkezni.

Az eladásról szóló határozat megszületését ezúttal kisebb vita előzte meg. Modok Csaba (Mi Hazánk) azt javasolta, értékesítés helyett újítsák fel az épületet pályázati pénzből, Kovács Sándor (Fidesz-KDNP) viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy több hasonló, rossz állapotú épület is van Makón és biztosan nem lesz pénz mindegyik felújítására. Mucsi Tamás (DK) szerint az épületet inkább apportként kellene bevinni egy közös cégbe, ha ez érdekel valakit. Farkas Éva Erzsébet polgármester erre azt mondta, ha lesz, aki ebben fantáziát lát, szívesen tárgyalóasztalhoz ülnek vele. Molnár László (Lokálpatrióták) pedig úgy fogalmazott: megszavazza a döntést, de ha most is eredménytelen lesz a kiírás, érdemes lesz más megoldást keresni.