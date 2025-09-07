Nem kellett az angyalszobor a makóiaknak

A Kossuth-díjas Makovecz Imre kilencven éve született, ugyanakkor abban a vidéki városban, ahol a legtöbb megrendelést kapta, nincs hol emlékezni rá. Pedig úgy volt, hogy lesz. Ma már alighanem kevesen emlékeznek rá, de 2013-ban lapunkban is megjelent a felhívás az országos szoborpályázatról a makói Makovecz-emlékmű megalkotására. Erre végül senki nem nyújtott be értékelhető anyagot, aztán egy emlékjel-terv versenyen kívül mégis elkészült.

A Makovecz-emlékmű tervének makettje nem aratott nagy sikert Makón. Archív fotó: Szabó Imre

A lefejezett angyal a makóiaknak nem kellett

Ez a terv egy Makovecz hagyatékból előkerült rajz alapján készült a család javaslatára, Péterfy László és Madarassy István, az építész közeli barátai jóvoltából. A szakmai zsűri jó szívvel fogadta, a makóiaknak viszont egy internetes szavazás tanúsága szerint nem tetszett a karosszékben ülő, fej nélküli angyalt ábrázoló szobor. El is nevezték lefejezett angyalnak. A szobor életnagyságú makettjét ezt követően próbaképpen ugyan felállították a tervezett hely közelében, a Hagymatikum fürdőnél 2014-ben, de hosszas huzavona után, nyilván az erős tiltakozás hatására végül nem lett belőle semmi. 2017 után hallani, olvasni sem lehetett róla.

Makótól 242 kilométerre áll a Makovecz-emlékmű

Egészen öt évvel ezelőttig, amikor is volt kollégánk, Kinyó István egy ismerőse instrukciói nyomán megtalálta, mi meg ennek nyomán beszámoltunk a felfedezésről. Mint kiderült, másik talapzattal ugyan, de ugyanezt az alkotást állították fel Makótól 242 kilométerre, Piliscsabán, az ottani oktatási központ területén 2019-ben. Makón azóta sincs Makovecz-emlékmű, ami alighanem az előző városvezetés kudarcos pályázatának rossz ómenével magyarázható. Ettől függetlenül a Kossuth-díjas emlékét tisztelik Makón, már csak azért is, mert itteni épületeinek jó része műemléki védelmet kapott.