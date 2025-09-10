Csábító ajánlatok a neten: márkás ruhák gyanús áron

A Makói Járási Ügyészség vádat emelt azzal a nővel szemben, aki egy közösségi oldalon feladott hamis márkás ruha hirdetésekkel 32 sértettet tévesztett meg.

Márkás ruha hirdetések miatt emeltek vádat ellene. Fotó: Shutterstock

Márkás ruhadarabokat hirdetett

A vádirat szerint a nő 2022-ben egy közösségi oldal apróhirdetései között kínált eladásra márkásnak feltüntetett ruhákat és kiegészítőket. A hirdetésekre jelentkező vásárlók a vételárat átutalták a számlájára, ám az ígért termékeket nem kapták meg, csak üres ígéretekkel hitegette őket. A vádlott mindössze két hónap alatt több mint 300 ezer forintot csalt ki a sértettektől, és a kárt egyiküknek sem térítette meg.

A járási ügyészség a vádlottat 32 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás vétségével vádolja. A terhelt bűnösségének kérdésében a Makói Járásbíróság fog dönteni.