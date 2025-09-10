szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

20°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűntett

53 perce

Csábító ajánlatok a neten: márkás ruhák gyanús áron

Címkék#ruhadarab#apróhirdetés#vádlott

Márkás ruhadarabok árusításával vert át sokakat egy csaló.

Munkatársunktól

A Makói Járási Ügyészség vádat emelt azzal a nővel szemben, aki egy közösségi oldalon feladott hamis márkás ruha hirdetésekkel 32 sértettet tévesztett meg.

Márkás ruhadarabok árusításával vert át sokakat.
Márkás ruha hirdetések miatt emeltek vádat ellene. Fotó: Shutterstock

Márkás ruhadarabokat hirdetett

A vádirat szerint a nő 2022-ben egy közösségi oldal apróhirdetései között kínált eladásra márkásnak feltüntetett ruhákat és kiegészítőket. A hirdetésekre jelentkező vásárlók a vételárat átutalták a számlájára, ám az ígért termékeket nem kapták meg, csak üres ígéretekkel hitegette őket. A vádlott mindössze két hónap alatt több mint 300 ezer forintot csalt ki a sértettektől, és a kárt egyiküknek sem térítette meg.

A járási ügyészség a vádlottat 32 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás vétségével vádolja. A terhelt bűnösségének kérdésében a Makói Járásbíróság fog dönteni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu