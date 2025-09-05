szeptember 5., péntek

1 órája

Márki-Zay Péter az utolsó cseppig megette a levest és a másodikat is „bepuszilta”

Címkék#leves#Márki-Zay Péter#Hódmezővásárhely

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a menzás nénik álma: mindent megevett, a levest is az utolsó cseppig és a másodikat is az utolsó falatig, ráadásul agyondicsérte a szolgáltató cég főztjét. Márki-Zay Péter, több városházi kollégájával együtt azért ment el pénteken a hódmezővásárhelyi Cseresnyés Kollégiumba ebédelni, hogy tesztelje a kosztot, mert egy szülő már a tanév első napjaiban panaszkodott a menzára.

Kovács Erika

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere szerint a menza mennyiségileg elég és még finom is – ezt egy videóban osztotta meg a vásárhelyiekkel. A vele együtt ebédelők közül nem biztos, hogy mindenkinek ez volt a véleménye, mert ahogy a kamera végigpásztázta az asztalt, a leves több tányérban majdnem érintetlen maradt…

Egy menza étterem, ahol Márki-Zay Péter mindent megevett.
Márki-Zay Péter pénteken a menzán ebédelt és mindent megevett. Illusztráció: Shutterstock

A pénteki menüt kóstolták meg

Gombakrémlevest és másodiknak Gnocchit paprikás sajtmártással evett Márki-Zay Péter, ez volt a pénteki menza.

– A közétkeztetésre, vagyis a menzára érkezett panaszokat jöttem kivizsgálni. A kabinetre telefonált egy szülő és panaszkodott rá – indokolta a kóstolás apropóját Márki-Zay Péter és a Fidesz kormányra hivatkozott, hogy az ő 2014-es rendeletük határozza meg az adagok nagyságát, és azt is, hogy mi lehet és mi nem lehet az ételekben.

Megkóstolták, mit tesz a szolgáltató a gyerekek elé

– Évente néhányszor megkóstoljuk, hogy a gyermekeink mit kapnak a közétkeztetési szolgáltatótól, a Prizma Food Kft.-től. Összességében a város most nem csak kevesebbet fizet a közétkeztetésért, a gyermekeknek is olcsóbb az étkezés – mondta a videóban Márki-Zay Péter. Ehhez csak annyit fűznénk hozzá, hogy például 2022 őszén 32,5 százalékkal, tavaly ősszel pedig közel 27 százalékkal emelte meg a közgyűlés az étkezési díjakat.

Márki-Zay Péter: Jó kosztos módjára az utolsó falatig megettem, amit kaptam

A polgármester arról is beszélt, hogy a menzaszolgáltató cég betartja az előírásokat, nincs ízfokozó és ételízesítő, dekára annyi a sómennyiség, amennyit előírnak és azt is, hogy mennyi halat és brokkolit kell a gyerekek asztalára tenni.

– Nyugodt vagyok, hogy, más településekkel ellentétben, a gyermekeink itt nem kapnak el valami fertőzést – mondta és azt is hozzátette, hogy ízből, az ellenőrző szervek szerint is, mindig ötösre vizsgázik a vásárhelyi menza.

– Ezért is csodálkozom, amikor a szülők panaszkodnak. A kis étkezéseknél el tudom képzelni, hogy egy 16 éves sportolónak nem elég a szelet kenyér a mackósajttal – ezt el tudom fogadni. Ma egyébként gombakrém leves volt és Gnocchi paprikás sajtmártással. Láthatják, hogy én jó kosztos módjára az utolsó falatig megettem, amit kaptam, és csak a legjobbakat tudom mondani – mondta.

A jövő héttől egyébként ismét „A” és „B” menü közül választhatnak a vásárhelyi menzások.

Képalá: Márki-Zay Péter pénteken a menzán ebédelt és mindent megevett. Fotó: Illusztráció

 

