szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

15°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Biztos rejtek

1 órája

A Maros nem csak vizet, hanem különleges állatokat is hoz a hegyekből az Alföldre

Címkék#Körös-Maros Nemzeti Park#Maros-ártér#erdő#állatok

A Körös-Maros Nemzeti Park tájain számos ritka és védett állat- és növényfaj fordul elő; némelyik igazi kuriózumnak számít a Dél-Alföldön, vagy akár az egész országban is. Ezek nagy része a Maros-ártérben bukkant fel – hívja fel a figyelmet az igazgatóság.

Szabó Imre

A természetvédelmi kutatások egyik izgalmas ága a fajok vándorlásának, térhódításának nyomon követése. A természetben léteznek úgynevezett ökológiai folyosók, melyek segítik az állatok egyik élőhelyről a másikra való eljutását, nagyobb távolságok leküzdését. Ilyen szerepet tölt be a Maros, az itteni nemzeti park egyik névadó folyója, illetve a Maros-ártér.

A Maros-ártér látványa, a fákkal övezett folyó
A Maros-ártér erdői csodákat rejtenek. Fotó: Szabó Imre

A Maros-ártér erdői biztos rejteket nyújtanak

A Maros menti ártéri területeken jobbára erdőket találunk, melyek az árvízvédelmi töltés és a folyó között húzódnak. Itt viszonylag zavartalan környezetben, rejtőzködve, és emberi települések érintése nélkül képesek akár nagytestű állatok is mozogni, olykor egészen nagy távolságokra. Így hódítja vissza például a romániai hegyi erdőkből vándorló gímszarvas a hazai Maros menti erdőket. A szarvasokat akár nagyragadozók is követhetik, de hasonlóan ennek köszönhetjük, hogy az egyébként tipikusan hegylábi területeket kedvelő békászó sas is lehúzódott a folyó mentén, és előfordul, mint költőfaj a Maros hazai szakaszán. Ez kifejezetten ritka alföldi körülmények között – jelezte honlapján a Körös-Maros Nemzeti Park.

Bánáti szalagos csiga, erdélyi virágszöcske, kékpettyes lábatlangyík

Nemcsak a folyóparti erdőkben, de magában a folyóban is képesek – a víz által szállítva – vándorolni fajok. Ezek, ha alkalmas körülményeket találnak, akár stabilan meg is telepednek a folyó lentebbi szakaszain. Ilyen például a bánáti szalagos csiga, melynek példányaival szép számmal lehet találkozni egy-egy esős nap után a hullámtéri erdőket járva. A közelmúltban, lelkes amatőr természetbúvárok megfigyeléseinek köszönhetően előkerült egy szaporodó állománya az erdélyi virágszöcskének is, ami jellemzően Erdélyben előforduló rovarfaj. Legalább ekkora kuriózum volt a hasonló körülmények között meglelt kékpettyes lábatlangyík egyetlen példánya a klárafalvi Maros-ártérben. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu