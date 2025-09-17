A Maros nem csak vizet, hanem különleges állatokat is hoz a hegyekből az Alföldre

A természetvédelmi kutatások egyik izgalmas ága a fajok vándorlásának, térhódításának nyomon követése. A természetben léteznek úgynevezett ökológiai folyosók, melyek segítik az állatok egyik élőhelyről a másikra való eljutását, nagyobb távolságok leküzdését. Ilyen szerepet tölt be a Maros, az itteni nemzeti park egyik névadó folyója, illetve a Maros-ártér.

A Maros-ártér erdői csodákat rejtenek. Fotó: Szabó Imre

A Maros-ártér erdői biztos rejteket nyújtanak

A Maros menti ártéri területeken jobbára erdőket találunk, melyek az árvízvédelmi töltés és a folyó között húzódnak. Itt viszonylag zavartalan környezetben, rejtőzködve, és emberi települések érintése nélkül képesek akár nagytestű állatok is mozogni, olykor egészen nagy távolságokra. Így hódítja vissza például a romániai hegyi erdőkből vándorló gímszarvas a hazai Maros menti erdőket. A szarvasokat akár nagyragadozók is követhetik, de hasonlóan ennek köszönhetjük, hogy az egyébként tipikusan hegylábi területeket kedvelő békászó sas is lehúzódott a folyó mentén, és előfordul, mint költőfaj a Maros hazai szakaszán. Ez kifejezetten ritka alföldi körülmények között – jelezte honlapján a Körös-Maros Nemzeti Park.

Bánáti szalagos csiga, erdélyi virágszöcske, kékpettyes lábatlangyík

Nemcsak a folyóparti erdőkben, de magában a folyóban is képesek – a víz által szállítva – vándorolni fajok. Ezek, ha alkalmas körülményeket találnak, akár stabilan meg is telepednek a folyó lentebbi szakaszain. Ilyen például a bánáti szalagos csiga, melynek példányaival szép számmal lehet találkozni egy-egy esős nap után a hullámtéri erdőket járva. A közelmúltban, lelkes amatőr természetbúvárok megfigyeléseinek köszönhetően előkerült egy szaporodó állománya az erdélyi virágszöcskének is, ami jellemzően Erdélyben előforduló rovarfaj. Legalább ekkora kuriózum volt a hasonló körülmények között meglelt kékpettyes lábatlangyík egyetlen példánya a klárafalvi Maros-ártérben.