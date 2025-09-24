szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

21°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékezés

2 órája

Különleges emlékhely születik a Maros partján: minden részlet kiderült

Címkék#főépítész#Maros-part#emlékhely

Október közepére készül el az új makói emlékhely – itt örökíthetők majd meg azoknak az elhunytaknak a nevei, akiknek hamvait a folyóba szórták. A Maros partján, a híd lábánál javában zajlik a munka – hangzott el a szerdai makói testületi ülésen.

Szabó Imre

– A munka jelenleg is zajlik a Maros partján, és várhatóan október közepére fejeződik be – közölte Czirbus Gábor alpolgármester az új emlékhely építésével kapcsolatban a makói képviselő-testület szerdai ülésén. Emlékezetes, hogy Czirbus a hozzátartozók kérésére kezdeményezte az emlékhely kialakítását, mivel a híd lábánál lévő jelenlegi terület rendezetlen, elhanyagolt és méltatlan állapotban van. Ugyanakkor akadtak, akik eredetileg nem fogadták kedvezően az elképzelést.

Maros
A Maros partján, a munka szünetében így festett szerdán az épülő emlékhely. Fotó: Szabó Imre

A Maros partján rongálás lassította a munkát

Mint elhangzott, miután Csernyus Lőrinc városi főépítész elkészítette a terveket, a munkálatok a földkiméréssel kezdődtek. Ezt azonban kétszer kellett megismételni, mert a földmérő által kihelyezett jeleket megrongálták. Czirbus hozzátette: azóta kamerát helyeztek ki, így újabb kártétel nem történt. Elkészültek a négy hullámelem alapjai, amelyeket a napokban kezdték el betonból kiönteni.

Az alpolgármester elmondta: a következő lépések során kihelyezik a padokat, mécsestartókat, hulladéktárolókat, valamint elvégzik a talajrendezést. Táblákat is felállítanak a hely házirendjéről, a Maros és az Olt legendájáról, valamint a Maros-hidak történetéről. Ez utóbbi az emlékhely közepén álló fa tövénél lesz látható. Az úttól korlát választja majd el a területet, középen bejáróval. Miután kiépítik az elektromos hálózatot, kandelábereket és térfigyelő kamerákat is telepítenek.

18 ezer 500 forintért lehet réztáblát készíttetni

Czirbus Gábor arról is beszámolt, hogy azoknak az elhunytaknak az emléktábláit, akiknek hamvait a Marosba szórták, a hullámelemek tetején helyezhetik majd el. Egy-egy hullám 12,5 méter hosszú lesz, és összesen 100 emléktábla fér el rajta, méterenként négy darab.

– 7,5 × 25 centiméteres sárgaréz táblák kerülhetnek ide. Ezeken feltüntethető az elhunyt neve, az évszámok, illetve kérésre egy idézet is. Október 1-jétől lehet igényelni a táblákat a polgármesteri hivatal műszaki csoportjánál – mondta az alpolgármester.

Mint kiderült, a táblák ára darabonként 18 500 forint, amely kizárólag az anyagköltséget tartalmazza. Az elkészült táblákat a hivatal műszaki csoportja helyezi majd ki.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu