Különleges emlékhely születik a Maros partján: minden részlet kiderült

– A munka jelenleg is zajlik a Maros partján, és várhatóan október közepére fejeződik be – közölte Czirbus Gábor alpolgármester az új emlékhely építésével kapcsolatban a makói képviselő-testület szerdai ülésén. Emlékezetes, hogy Czirbus a hozzátartozók kérésére kezdeményezte az emlékhely kialakítását, mivel a híd lábánál lévő jelenlegi terület rendezetlen, elhanyagolt és méltatlan állapotban van. Ugyanakkor akadtak, akik eredetileg nem fogadták kedvezően az elképzelést.

A Maros partján, a munka szünetében így festett szerdán az épülő emlékhely. Fotó: Szabó Imre

A Maros partján rongálás lassította a munkát

Mint elhangzott, miután Csernyus Lőrinc városi főépítész elkészítette a terveket, a munkálatok a földkiméréssel kezdődtek. Ezt azonban kétszer kellett megismételni, mert a földmérő által kihelyezett jeleket megrongálták. Czirbus hozzátette: azóta kamerát helyeztek ki, így újabb kártétel nem történt. Elkészültek a négy hullámelem alapjai, amelyeket a napokban kezdték el betonból kiönteni.

Az alpolgármester elmondta: a következő lépések során kihelyezik a padokat, mécsestartókat, hulladéktárolókat, valamint elvégzik a talajrendezést. Táblákat is felállítanak a hely házirendjéről, a Maros és az Olt legendájáról, valamint a Maros-hidak történetéről. Ez utóbbi az emlékhely közepén álló fa tövénél lesz látható. Az úttól korlát választja majd el a területet, középen bejáróval. Miután kiépítik az elektromos hálózatot, kandelábereket és térfigyelő kamerákat is telepítenek.

18 ezer 500 forintért lehet réztáblát készíttetni

Czirbus Gábor arról is beszámolt, hogy azoknak az elhunytaknak az emléktábláit, akiknek hamvait a Marosba szórták, a hullámelemek tetején helyezhetik majd el. Egy-egy hullám 12,5 méter hosszú lesz, és összesen 100 emléktábla fér el rajta, méterenként négy darab.

– 7,5 × 25 centiméteres sárgaréz táblák kerülhetnek ide. Ezeken feltüntethető az elhunyt neve, az évszámok, illetve kérésre egy idézet is. Október 1-jétől lehet igényelni a táblákat a polgármesteri hivatal műszaki csoportjánál – mondta az alpolgármester.

Mint kiderült, a táblák ára darabonként 18 500 forint, amely kizárólag az anyagköltséget tartalmazza. Az elkészült táblákat a hivatal műszaki csoportja helyezi majd ki.