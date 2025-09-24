Újjászületik a Maros-parti vadászház: látványterveken mutatták be a különleges fejlesztést – galériával

Projektindító beszélgetésen ismertette a városvezetés a Maros-parti vadászház hamarosan induló felújításának terveit szerdán. Az érdeklődők – főként a turizmusban érdekelt vállalkozók – most először láthatták az épület látványterveit is. A rendezvényen Farkas Éva Erzsébet polgármester, a körzet önkormányzati képviselője, valamint a városmarketing-iroda vezetője, Barna Gábor ismertette a részleteket az épülettel szemben álló Zöld Házban. Mint korábban megírtuk, a hivatalos megnevezés szerint a Maros-parti vadászház többfunkciós, aktív és ökoturisztikai kiállítótérként születik újjá. A város 470 millió forint értékű, teljes egészében uniós forrásból finanszírozott támogatást nyert a 261 négyzetméteres épület és az 1850 négyzetméteres kert fejlesztésére. A városvezetés három évvel ezelőtt jelentette be először a beruházást.

A Maros-parti vadászház ilyen lesz az egyik látványterv szerint. Fotó: makói önkormányzat

Szálláshely nem lesz az épületben

A hivatalos közlemény szerint interaktív, 21. századi kiállítóhely és látogatóközpont jön létre. Maga a tárlat az épület két szintjén kap helyet, a harmadik szintet raktárként használják majd. Rákérdeztünk: szálláshely nem készül a vadászházban.