Újjászületik a Maros-parti vadászház: látványterveken mutatták be a különleges fejlesztést – galériával
A bemutatott látványtervek szerint a most kísértetházra emlékeztető épület modern külsőt kap, de azért rá lehet majd ismerni eredeti stílusára. A Maros-parti vadászház kertjében a burjánzó gyomot kiirtották, hamarosan az építkezés is indul.
Projektindító beszélgetésen ismertette a városvezetés a Maros-parti vadászház hamarosan induló felújításának terveit szerdán. Az érdeklődők – főként a turizmusban érdekelt vállalkozók – most először láthatták az épület látványterveit is. A rendezvényen Farkas Éva Erzsébet polgármester, a körzet önkormányzati képviselője, valamint a városmarketing-iroda vezetője, Barna Gábor ismertette a részleteket az épülettel szemben álló Zöld Házban. Mint korábban megírtuk, a hivatalos megnevezés szerint a Maros-parti vadászház többfunkciós, aktív és ökoturisztikai kiállítótérként születik újjá. A város 470 millió forint értékű, teljes egészében uniós forrásból finanszírozott támogatást nyert a 261 négyzetméteres épület és az 1850 négyzetméteres kert fejlesztésére. A városvezetés három évvel ezelőtt jelentette be először a beruházást.
Szálláshely nem lesz az épületben
A hivatalos közlemény szerint interaktív, 21. századi kiállítóhely és látogatóközpont jön létre. Maga a tárlat az épület két szintjén kap helyet, a harmadik szintet raktárként használják majd. Rákérdeztünk: szálláshely nem készül a vadászházban.
Kísértetház helyett modern épületet húznak a vadászház helyéreFotók: Makói önkormányzat
A kiállítás és a tanösvényként megújuló kert központi témája a Maros és térségének értékei: a gyógyiszap, az ártér és a ligeterdők élővilága, valamint a folyó társadalmi, gazdasági és településformáló szerepe. A bemutatás hagyományos és digitális eszközöket ötvöz interaktív élményelemekkel. Az előtérben recepció, vizesblokkok, ajándékbolt, terasz, valamint kültéri kerékpáros szerviz- és pihenőpont szolgálja majd a látogatókat. Az épület akadálymentesített lesz, energiaellátását alternatív, környezetkímélő források – például napelemek – biztosítják.
A Maros-parti vadászház zárva van
Az ingatlan az elmúlt két évtizedben lehangoló állapotba került, noha kiváló helyen található, és hamarosan kerékpárút is épül a közelben. Az utóbbi hetekben az épület környezetéből kiirtották az elburjánzott növényzetet, a kaput lezárták.
A Zöld Házban elhangzott: a munka a támogatói szerződés aláírása és a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után indulhat, a terveket az önkormányzat már korábban elkészíttette. A befejezés hivatalosan kitűzött időpontja 2026. április 30.
