szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

28°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

45 perce

Váratlan változás a Mars téren – bizonytalan a büfé jövője

Címkék#büfé#eladó#Mars tér#Szeged

Rejtélyes fordulat a Mars téren: új arculatot és tulajdonost kaphat a Döner Kebab falatozó. Mutatjuk, miért!

Berecz Blanka

Szeged egyik legforgalmasabb csomópontján, a Mars téri autóbusz-állomásnál évek óta működik egy népszerű giroszos büfé. Most azonban váratlanul új tulajdonost keres. A bérleti jog, amely a cég nevén fut, eladó, a jelenlegi üzletvezető pedig a vállalkozással együtt kívánja értékesíteni a sütödét. Ez azt jelenti, hogy hamarosan teljesen új arculatot kaphat a Mars téri Döner Kebabnak otthont adó bódé.

A Mars Téri Döner Kebab büfé eladó
Megtudtuk, miért eladó a Mars téri Döner Kebab büfé. Illusztráció: Shutterstock

Eladó a Mars téri Döner Kebab 

Az Ingatlanbazár adatai szerint az üzlethelyiség mindössze 36 négyzetméteres, és a komplett berendezéssel együtt vásárolható meg. Úgy fogalmaznak, hogy az új tulajdonos azonnal megkezdheti a működtetést, mivel a bérleti jog és a cég tevékenysége átlátható, ellenőrizhető. Nem hivatalos információink szerint a Döner Kebab jelenlegi tulajdonosa az életkora miatt döntött úgy, hogy kiszáll az üzletből.

A helyről kialakult vélemények vegyesek: sokan a gyors kiszolgálást, a kedvező árakat és a finom ételeket említik pozitívumként, mások azonban kritikusan nyilatkoznak.

Az ingatlanbazár kínálatát böngészve összesen hét oldalnyi, korábban ismert éttermeknek otthont adó üzlethelyiséget találtunk. Ez is jól mutatja, hogy a vendéglátás jelenleg komoly nehézségekkel küzd a városban. Nem beszélve arról, hogy több vállalkozás is bezárt a közelmúltban. Legutóbb például a Kárász utcai Rumilé Café zárta be kapuit, mivel nem találtak megoldást a további üzemeltetésre. A Mars téri Döner Kebab esetében azonban egy sikeres eladás talán még esélyt adhat a folytatásra.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu