Váratlan változás a Mars téren – bizonytalan a büfé jövője
Rejtélyes fordulat a Mars téren: új arculatot és tulajdonost kaphat a Döner Kebab falatozó. Mutatjuk, miért!
Szeged egyik legforgalmasabb csomópontján, a Mars téri autóbusz-állomásnál évek óta működik egy népszerű giroszos büfé. Most azonban váratlanul új tulajdonost keres. A bérleti jog, amely a cég nevén fut, eladó, a jelenlegi üzletvezető pedig a vállalkozással együtt kívánja értékesíteni a sütödét. Ez azt jelenti, hogy hamarosan teljesen új arculatot kaphat a Mars téri Döner Kebabnak otthont adó bódé.
Eladó a Mars téri Döner Kebab
Az Ingatlanbazár adatai szerint az üzlethelyiség mindössze 36 négyzetméteres, és a komplett berendezéssel együtt vásárolható meg. Úgy fogalmaznak, hogy az új tulajdonos azonnal megkezdheti a működtetést, mivel a bérleti jog és a cég tevékenysége átlátható, ellenőrizhető. Nem hivatalos információink szerint a Döner Kebab jelenlegi tulajdonosa az életkora miatt döntött úgy, hogy kiszáll az üzletből.
A helyről kialakult vélemények vegyesek: sokan a gyors kiszolgálást, a kedvező árakat és a finom ételeket említik pozitívumként, mások azonban kritikusan nyilatkoznak.
Az ingatlanbazár kínálatát böngészve összesen hét oldalnyi, korábban ismert éttermeknek otthont adó üzlethelyiséget találtunk. Ez is jól mutatja, hogy a vendéglátás jelenleg komoly nehézségekkel küzd a városban. Nem beszélve arról, hogy több vállalkozás is bezárt a közelmúltban. Legutóbb például a Kárász utcai Rumilé Café zárta be kapuit, mivel nem találtak megoldást a további üzemeltetésre. A Mars téri Döner Kebab esetében azonban egy sikeres eladás talán még esélyt adhat a folytatásra.
