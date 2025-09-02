Váratlan változás a Mars téren – bizonytalan a büfé jövője

Szeged egyik legforgalmasabb csomópontján, a Mars téri autóbusz-állomásnál évek óta működik egy népszerű giroszos büfé. Most azonban váratlanul új tulajdonost keres. A bérleti jog, amely a cég nevén fut, eladó, a jelenlegi üzletvezető pedig a vállalkozással együtt kívánja értékesíteni a sütödét. Ez azt jelenti, hogy hamarosan teljesen új arculatot kaphat a Mars téri Döner Kebabnak otthont adó bódé.

Megtudtuk, miért eladó a Mars téri Döner Kebab büfé. Illusztráció: Shutterstock

Eladó a Mars téri Döner Kebab

Az Ingatlanbazár adatai szerint az üzlethelyiség mindössze 36 négyzetméteres, és a komplett berendezéssel együtt vásárolható meg. Úgy fogalmaznak, hogy az új tulajdonos azonnal megkezdheti a működtetést, mivel a bérleti jog és a cég tevékenysége átlátható, ellenőrizhető. Nem hivatalos információink szerint a Döner Kebab jelenlegi tulajdonosa az életkora miatt döntött úgy, hogy kiszáll az üzletből.

A helyről kialakult vélemények vegyesek: sokan a gyors kiszolgálást, a kedvező árakat és a finom ételeket említik pozitívumként, mások azonban kritikusan nyilatkoznak.

Az ingatlanbazár kínálatát böngészve összesen hét oldalnyi, korábban ismert éttermeknek otthont adó üzlethelyiséget találtunk. Ez is jól mutatja, hogy a vendéglátás jelenleg komoly nehézségekkel küzd a városban. Nem beszélve arról, hogy több vállalkozás is bezárt a közelmúltban. Legutóbb például a Kárász utcai Rumilé Café zárta be kapuit, mivel nem találtak megoldást a további üzemeltetésre. A Mars téri Döner Kebab esetében azonban egy sikeres eladás talán még esélyt adhat a folytatásra.