Harc a piacon, díszfelvonulás az egyetemen, sportláz Szegeden

A Mars téri piacon hajnalban kiélezett küzdelem alakult ki a standokért, miközben az egyetemi évnyitón dísztaláros professzori felvonulással kezdődött a tanév. A várost érintette a gyász híre is, hiszen elhunyt Prof. Dr. Kásler Miklós. Algyőn a fenntarthatóságot saját példáján mutatta be a polgármester, a sportkedvelők figyelmét pedig a Pick Szeged közelgő Bajnokok Ligája-rajtja köti le.

A Mars téri piac termelői petíciót indítanának. Fotó: Karnok Csaba.

Sérülést is okozott már a hajnali roham: ezért harcolnak a Mars téri piacon

Hajnalban már szinte közelharcot vívnak a jó helyekért a standoknál. A Mars téri piac termelői szerint a kereskedők egyre inkább kiszorítják őket, miközben a vásárlók éppen az őstermelők friss, minőségi portékái miatt érkeznek. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy volt, aki végtagtöréssel, más pedig a piac perifériájára szorulva végezte. Meghallgattuk mindkét fél panaszait.

Tradíció és pompa: Dísztaláros professzori felvonulással nyitotta meg a SZTE az új tanévet

Dísztaláros professzori felvonulással keződött meg az új tanév a SZTE-n. A tanévnyitón Lantos Csaba energiaügyi miniszter kijelentette: a kormány elismeri a tudósok és kutatók munkáját.

Elhunyt Prof. Dr. Kásler Miklós

Elhunyt Kásler Miklós Széchenyi-díjas professzor, aki a Szegedi Orvostudományi Egyetemen kezdte pályáját, és egész életét a gyógyításnak és a nemzet szolgálatának szentelte.

Rollerrel suhan a polgármester: Molnár Áron éli a fenntarthatóságot – videóval

Algyőn nem csak dísznek van a zöld program, a vezetés is két keréken halad. Molnár Áron polgármester elektromos rollerrel suhanva mutat példát és irányt a fenntarthatóság felé. A zöld program nem áll meg a közlekedésnél: a környezetbarát bölcsődétől az ökoiskolán át a négyféle szelektív kukáig, mindenhol visszaköszön.

Főpróbát tart a Pick Szeged a BL-rajt előtt

Csütörtökön 18.45-kor a lengyel bajnok Orlen Wisla Plock ellen kezd a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában az OTP Bank-Pick Szeged. A csapat első csúcsformáját erre a mérkőzésre hegyezi ki a Michael Apelgren vezetőedző irányította szakmai stáb. Az első BL-meccsre szombaton 18 órától a PLER-Budapest ellen tartják a főpróbát a kékek a Pick Arénában.