Sérülést is okozott már a hajnali roham: ezért harcolnak a Mars téri piacon

Versenyeznek a vevők hűségének elnyeréséért. Minden hajnalban szinte közelharcot vívnak a standokért, állításuk szerint a kereskedők kezdik kiszorítani az őstermelőket a Mars téri piacról. Pedig a legtöbben az őstermelők portékái miatt érkeznek, mert azokat ilyen áron és ilyen minőségben nem tudják a boltban megvenni. Meghallgattuk a kereskedői és az őstermelői oldalt is.

A Mars téri piac termelői petíciót indítanának. Fotó: Karnok Csaba.

Harc folyik a Mars téri piac jó helyeiért: kereskedők és termelők versenye

– Amikor reggel negyed négykor kinyitják a kaput, a termelők rohannak a helyekért. Ez a rohanás okozott már másoknak végtagtörést. A szabad, nem kiadott helyek "aki kapja marja" alapon foglalhatóak - panaszolta, az egyik, nevét nem vállaló őstermelő. Azt mondja, hogy az úgynevezett futó sorokon csak a termelők árulhatnának, de a kereskedők 5-6 asztalt is elfoglalnak. Aki oda pakol az "ő" helyükre, azt ordítva zavarják el. Lapunknak még azt is elárulta, hogy vannak olyan asztalok, amik használatban vannak, de nem adják ki őket, ennek okát senki sem tudja. Ezekért a helyekért folyik a küzdelem minden hajnalban. Volt már arra is példa, hogy egy, korábban a piacról kitiltott árus visszatért, és elzavarta az ott lepakoló termelőt, aki így a piac perifériájára szorult. Többen elgondolkodtak a petíción, annak érdekében, hogy megoldást találjanak a régóta fennálló problémára. Egyre több az árus, de a tér viszont szűkössé vált.

– Ez a rész elvileg a termelői piac. Jó lenne, ha rendet tennének, hogy a kisebb gazdák is helyhez jussanak, máskülönben ez a rész lassan kiüresedik - mesélték.

Fotó: Karnok Csaba

A tisztánlátás érdekében megkérdeztük a kereskedői oldalt is. Szerintük előfordulhat, hogy az eladók harsányabbak és erőszakosabbak, de ez mindenhol így van. - Nekünk az számít, hogy állandó helyünk legyen, mert akkor a vásárlók vissza tudnak jönni hozzánk - mesélte Ilona, piaci kereskedő. A kereskedők szerint ők se nagybani portékákat árulnak, hanem sokszor saját vagy mások termékeit árulják. Úgy érzik, tisztességesen dolgoznak, bejelentve, adót és járulékot fizetve. Számukra is létkérdés az állandó hely, mert csak így találják meg a törzsvásárlók őket újra és újra. Azt is hangsúlyozzák, hogy a piac hullámzó. van, amikor roskadásig telik, máskor meg kong az ürességtől, így nehéz eldönteni, ki számít kereskedőnek és ki termelőnek. Szerintük a valódi verseny nem egymás ellen folyik, hanem azért, hogy ki tudja megtartani a vevőit a jobb helyeken.