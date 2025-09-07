Háromszoros Arany Páva díjas művésznek állítottak emléket Apátfalván

– Nagyon jó barátom volt, sokat muzsikáltunk együtt rendezvényeken. Jó ember, zeneileg nagyon jól képzett, jó kolléga volt. Nagyon hiányzik – mondta az emléktábla-avatás ötletgazdája, Sztojkó Mihály muzsikus, zeneszerző az ünnepség előtt a Délmagyarországnak a tavaly év végén elhunyt apátfalvi Mátó Mátyásról. Mivel maga is rendelkezik apátfalvi gyökerekkel, bő 30 éves ismeretség főzte a zenepedagógus, zenekarvezetőhöz.

Mátó Mátyás számára emléktáblát állítottak Apátfalván. Fotó: Apátfalvi faluház Facebook-oldal

A zenepedagógust tárogatóművészként ismerte az ország

Mátó Mátyás Borbély András karnagytól vette át a helyi fúvószenekar vezetését, majd a csapat élén negyven éven át állt. Később Csanádpalotán is alapított együttest – ez utóbbit negyedszázadon át vezette. Fellépéseik mindkét település ünnepeit színesítették, de muzsikájukkal külföldre is eljutottak nem egyszer. Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el. Nem csak zenész, pedagógus is volt és szívügyének tekintette az utánpótlás-nevelést. Az ország persze tárogatóművészként ismerte. Ilyen minőségében a legmagasabb népzenei díjat, az Arany Pávát háromszor is megkapta, cd-lemezét pedig Amerikától Ausztráliáig sokfelé ismerték, hallgatták. Mátó Mátyás 2024 decemberében, 72 esztendősen hunyt el, az apátfalvi temetőben nyugszik.

A faluház előterébe került Mátó Mátyás emléktáblája

Az emléktáblát az apátfalvi faluház előterében Sztojkó Mihály avatta fel szombaton, aki muzsikált is az ünnepségen, de felvételről Mátó Mátyás egyik dala ugyancsak felcsendült. Játszottak Mátó Mátyás egykori zenésztársai, beszédet Kiszely Jánosné alpolgármester mondott. A megemlékezést követően Sztojkó meg is vendégelte a résztvevőket.